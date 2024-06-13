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Езда без документов — особенности ПДД и штрафы за нарушения на Кипре

13 июня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Кипр: что нужно знать украинцам о ПДД и штрафах за их нарушение на острове
Дорожная полиция Кипра. Фото: financialmirror.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Кипр — прекрасное место для отдыха. Если вы собираетесь путешествовать по острову на собственной или арендованной на месте машине, стоит знать особенности вождения в этой стране.

На Кипре левостороннее движение, что для украинцев необычно. При этом полиция не слишком переживает за безопасный выезд авто на встречную полосу — к адаптации туристов к местному движению относятся с пониманием.

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Особенности ПДД

  • Полиция может простить вождение без документов. На острове все номера авто находятся в электронной базе, а машины здесь почти не угоняются, поэтому документов у вас могут вообще ни разу не спросить.
  • Нет знаков, регулирующих движение по полосам, их роль выполняет разметка.
  • Если перед светофором начинается дополнительная полоса, двигаться по ней можно будет только направо или налево.
  • На круговом перекрестке преимущество имеют уже движущиеся по кругу машины.
  • Въезжая на круг нужно включать правый поворотник, съезжая с круга — левый.

Скоростной режим

  • В пределах населенного пункта — 50 км/ч;
  • за пределами населенного пункта — 80 км/ч;
  • на автомагистрали — 100 км/ч.

На острове есть допуск превышения скорости:

  • в пределах населенного пункта — 10% + 2 км/ч, то есть 50 км/ч + (10% + 2 км/ч) = 57 км/ч;
  • за пределами населенного пункта — 20%, то есть 80 км/ч + 20% = 96 км/ч;
  • на автомагистрали — 20%, то есть 100 км/ч + 20% = 120 км/ч.

Самые распространенные штрафы

Действует система штрафных баллов. После накопления 12 баллов в суде рассматривается дело о лишении водительского удостоверения. Баллы аннулируются раз в три года.

  • Превышение скорости до 30% от разрешенного максимума — 2 евро за каждый км/час свыше лимита + 1-3 штрафных балла.
  • Превышение скорости от 30 до 50% — 3 евро за каждый км/час свыше лимита + 2-4 балла.
  • Превышение скорости от 50 до 75% — 5 евро за каждый км/час свыше лимита + 3-6 баллов.
  • Превышение скорости выше 75% — возможно лишение прав, заключение от года до трех лет и/или штраф до 4 000 евро.
  • За уровень алкоголя в крови от 0,5 до 1,19 промилле — 250 евро, задержание водителя и автомобиля + 3 балла.
  • При содержании алкоголя от 1,2 до 1,6 промилле — 500 евро, задержание водителя и автомобиля + 4 балла.
  • Выше 1,6 промилле — суд может назначить тюремное заключение до трех лет и лишение водительских прав.
  • Вождение под влиянием наркотиков — 8000 евро, лишение прав на три года, лишение свободы на три года.
  • Перевозка ребенка без автомобильного кресла — 150 евро + 3-6 баллов.
  • Не пристегнутый ремень безопасности — 150-300 евро + 3 балла.
  • Разговоры по телефону за рулем — 150-300 евро + 2 балла.
  • Проезд на красный свет — 300 евро + 3 балла.
  • Вождение с предметом в руках (кофе, вода, мороженое и т.п.) — 85 евро + 1 балл.
  • Курение в транспортном средстве, где находятся несовершеннолетние — 300 евро.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и штрафах за нарушения в Греции и Турции.

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