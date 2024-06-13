Кипр: что нужно знать украинцам о ПДД и штрафах за их нарушение на острове

Езда без документов — особенности ПДД и штрафы за нарушения на Кипре
Кипр — прекрасное место для отдыха. Если вы собираетесь путешествовать по острову на собственной или арендованной на месте машине, стоит знать особенности вождения в этой стране.
На Кипре левостороннее движение, что для украинцев необычно. При этом полиция не слишком переживает за безопасный выезд авто на встречную полосу — к адаптации туристов к местному движению относятся с пониманием.
Особенности ПДД
- Полиция может простить вождение без документов. На острове все номера авто находятся в электронной базе, а машины здесь почти не угоняются, поэтому документов у вас могут вообще ни разу не спросить.
- Нет знаков, регулирующих движение по полосам, их роль выполняет разметка.
- Если перед светофором начинается дополнительная полоса, двигаться по ней можно будет только направо или налево.
- На круговом перекрестке преимущество имеют уже движущиеся по кругу машины.
- Въезжая на круг нужно включать правый поворотник, съезжая с круга — левый.
Скоростной режим
- В пределах населенного пункта — 50 км/ч;
- за пределами населенного пункта — 80 км/ч;
- на автомагистрали — 100 км/ч.
На острове есть допуск превышения скорости:
- в пределах населенного пункта — 10% + 2 км/ч, то есть 50 км/ч + (10% + 2 км/ч) = 57 км/ч;
- за пределами населенного пункта — 20%, то есть 80 км/ч + 20% = 96 км/ч;
- на автомагистрали — 20%, то есть 100 км/ч + 20% = 120 км/ч.
Самые распространенные штрафы
Действует система штрафных баллов. После накопления 12 баллов в суде рассматривается дело о лишении водительского удостоверения. Баллы аннулируются раз в три года.
- Превышение скорости до 30% от разрешенного максимума — 2 евро за каждый км/час свыше лимита + 1-3 штрафных балла.
- Превышение скорости от 30 до 50% — 3 евро за каждый км/час свыше лимита + 2-4 балла.
- Превышение скорости от 50 до 75% — 5 евро за каждый км/час свыше лимита + 3-6 баллов.
- Превышение скорости выше 75% — возможно лишение прав, заключение от года до трех лет и/или штраф до 4 000 евро.
- За уровень алкоголя в крови от 0,5 до 1,19 промилле — 250 евро, задержание водителя и автомобиля + 3 балла.
- При содержании алкоголя от 1,2 до 1,6 промилле — 500 евро, задержание водителя и автомобиля + 4 балла.
- Выше 1,6 промилле — суд может назначить тюремное заключение до трех лет и лишение водительских прав.
- Вождение под влиянием наркотиков — 8000 евро, лишение прав на три года, лишение свободы на три года.
- Перевозка ребенка без автомобильного кресла — 150 евро + 3-6 баллов.
- Не пристегнутый ремень безопасности — 150-300 евро + 3 балла.
- Разговоры по телефону за рулем — 150-300 евро + 2 балла.
- Проезд на красный свет — 300 евро + 3 балла.
- Вождение с предметом в руках (кофе, вода, мороженое и т.п.) — 85 евро + 1 балл.
- Курение в транспортном средстве, где находятся несовершеннолетние — 300 евро.
Ранее мы писали об особенностях ПДД и штрафах за нарушения в Греции и Турции.
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