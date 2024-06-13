Кипр: что нужно знать украинцам о ПДД и штрафах за их нарушение на острове

Дорожная полиция Кипра. Фото: financialmirror.com

Кипр — прекрасное место для отдыха. Если вы собираетесь путешествовать по острову на собственной или арендованной на месте машине, стоит знать особенности вождения в этой стране.

На Кипре левостороннее движение, что для украинцев необычно. При этом полиция не слишком переживает за безопасный выезд авто на встречную полосу — к адаптации туристов к местному движению относятся с пониманием.

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Особенности ПДД

Полиция может простить вождение без документов. На острове все номера авто находятся в электронной базе, а машины здесь почти не угоняются, поэтому документов у вас могут вообще ни разу не спросить.

Нет знаков, регулирующих движение по полосам, их роль выполняет разметка.

Если перед светофором начинается дополнительная полоса, двигаться по ней можно будет только направо или налево.

На круговом перекрестке преимущество имеют уже движущиеся по кругу машины.

Въезжая на круг нужно включать правый поворотник, съезжая с круга — левый.

Скоростной режим

В пределах населенного пункта — 50 км/ч;

за пределами населенного пункта — 80 км/ч;

на автомагистрали — 100 км/ч.

На острове есть допуск превышения скорости:

в пределах населенного пункта — 10% + 2 км/ч, то есть 50 км/ч + (10% + 2 км/ч) = 57 км/ч;

за пределами населенного пункта — 20%, то есть 80 км/ч + 20% = 96 км/ч;

на автомагистрали — 20%, то есть 100 км/ч + 20% = 120 км/ч.

Самые распространенные штрафы

Действует система штрафных баллов. После накопления 12 баллов в суде рассматривается дело о лишении водительского удостоверения. Баллы аннулируются раз в три года.

Превышение скорости до 30% от разрешенного максимума — 2 евро за каждый км/час свыше лимита + 1-3 штрафных балла.

Превышение скорости от 30 до 50% — 3 евро за каждый км/час свыше лимита + 2-4 балла.

Превышение скорости от 50 до 75% — 5 евро за каждый км/час свыше лимита + 3-6 баллов.

Превышение скорости выше 75% — возможно лишение прав, заключение от года до трех лет и/или штраф до 4 000 евро.

За уровень алкоголя в крови от 0,5 до 1,19 промилле — 250 евро, задержание водителя и автомобиля + 3 балла.

При содержании алкоголя от 1,2 до 1,6 промилле — 500 евро, задержание водителя и автомобиля + 4 балла.

Выше 1,6 промилле — суд может назначить тюремное заключение до трех лет и лишение водительских прав.

Вождение под влиянием наркотиков — 8000 евро, лишение прав на три года, лишение свободы на три года.

Перевозка ребенка без автомобильного кресла — 150 евро + 3-6 баллов.

Не пристегнутый ремень безопасности — 150-300 евро + 3 балла.

Разговоры по телефону за рулем — 150-300 евро + 2 балла.

Проезд на красный свет — 300 евро + 3 балла.

Вождение с предметом в руках (кофе, вода, мороженое и т.п.) — 85 евро + 1 балл.

Курение в транспортном средстве, где находятся несовершеннолетние — 300 евро.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и штрафах за нарушения в Греции и Турции.