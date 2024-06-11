Особенности ПДД и распространенные штрафы в Турции —- что должны знать украинские водители

Турецкая дорожная полиция. Фото: dailysabah.com

Одно из популярных направлений отдыха украинцев — Турция. Если планируете путешествовать по этой стране на автомобиле, помните о специфической агрессивной манере вождения турецких водителей и огромном количестве камер фиксации нарушений.

Также местные водители иногда не соблюдают ПДД, часто сигналят по малейшему поводу, а пешеходы могут спокойно перебегать дорогу в неположенных местах.

Читайте также:

Скоростной режим

В населенных пунктах — до 50 км/ч;

вне населенных пунктов — до 90 км/ч;

на платных автобанах — до 120 км/ч.

Самые распространенные штрафы

За не пристегнутый ремень безопасности — 16 евро;

за пользование мобильным телефоном за рулем — 34 евро;

за превышение разрешенной скорости на 10-30% — 34 евро;

за превышение разрешенной скорости на 30-50% — 70 евро;

за превышение разрешенной скорости более 50% — 144 евро;

за проезд на красный свет — 34 евро;

за несоблюдение дорожной разметки — 144 евро;

за вождение без прав — 290 евро;

за использование авто в алкогольном опьянении — 144 евро;

за использование авто в наркотическом опьянении — 743 евро.

Особенности ПДД

Ближний свет днем обязателен только в условиях плохой видимости или при проезде тоннелей.

Все пассажиры должны быть пристегнуты.

Дети ростом до 150 см и весом до 36 кг могут ездить только на заднем сиденье.

Специальное удерживающее устройство необходимо пассажирам ростом менее 135 см.

Пользоваться мобильной связью можно только без помощи рук.

Разрешенное количество алкоголя в крови — до 0,5 промилле.

Дорожные знаки соответствуют международным стандартам и дублируются по-английски.

Вместо обычного знака STOP такой же по дизайну знак DUR.

Знак D означает автобусную остановку, парковаться на которой нельзя.

При въезде в населенный пункт указывается не только название, но и количество жителей.

На знаках, предупреждающих о подъемах и спусках, не указан угол наклона.

В темное время суток, в дождь или снегопад нужно ездить очень осторожно. Турецкие водители могут не включать габаритные огни и поворотники или остановиться в самых неожиданных местах.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и самых популярных штрафах в Литве и Франции.