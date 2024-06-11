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Не испортить отдых — особенности ПДД и штрафы для водителей в Турции

11 июня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Особенности ПДД и распространенные штрафы в Турции —- что должны знать украинские водители
Турецкая дорожная полиция. Фото: dailysabah.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Одно из популярных направлений отдыха украинцев — Турция. Если планируете путешествовать по этой стране на автомобиле, помните о специфической агрессивной манере вождения турецких водителей и огромном количестве камер фиксации нарушений.

Также местные водители иногда не соблюдают ПДД, часто сигналят по малейшему поводу, а пешеходы могут спокойно перебегать дорогу в неположенных местах.

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Скоростной режим

  • В населенных пунктах — до 50 км/ч;
  • вне населенных пунктов — до 90 км/ч;
  • на платных автобанах — до 120 км/ч.

Самые распространенные штрафы

  • За не пристегнутый ремень безопасности — 16 евро;
  • за пользование мобильным телефоном за рулем — 34 евро;
  • за превышение разрешенной скорости на 10-30% — 34 евро;
  • за превышение разрешенной скорости на 30-50% — 70 евро;
  • за превышение разрешенной скорости более 50% — 144 евро;
  • за проезд на красный свет — 34 евро;
  • за несоблюдение дорожной разметки — 144 евро;
  • за вождение без прав — 290 евро;
  • за использование авто в алкогольном опьянении — 144 евро;
  • за использование авто в наркотическом опьянении — 743 евро.

Особенности ПДД

  • Ближний свет днем обязателен только в условиях плохой видимости или при проезде тоннелей.
  • Все пассажиры должны быть пристегнуты.
  • Дети ростом до 150 см и весом до 36 кг могут ездить только на заднем сиденье.
  • Специальное удерживающее устройство необходимо пассажирам ростом менее 135 см.
  • Пользоваться мобильной связью можно только без помощи рук.
  • Разрешенное количество алкоголя в крови — до 0,5 промилле.
  • Дорожные знаки соответствуют международным стандартам и дублируются по-английски.
  • Вместо обычного знака STOP такой же по дизайну знак DUR.
  • Знак D означает автобусную остановку, парковаться на которой нельзя.
  • При въезде в населенный пункт указывается не только название, но и количество жителей.
  • На знаках, предупреждающих о подъемах и спусках, не указан угол наклона.

В темное время суток, в дождь или снегопад нужно ездить очень осторожно. Турецкие водители могут не включать габаритные огни и поворотники или остановиться в самых неожиданных местах.

Ранее мы писали об особенностях ПДД и самых популярных штрафах в Литве и Франции.

ПДД
правила дорожного движения
водители
Турция
автомобиль
авто

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