Особенности ПДД и распространенные штрафы в Турции —- что должны знать украинские водители

Не испортить отдых — особенности ПДД и штрафы для водителей в Турции
Одно из популярных направлений отдыха украинцев — Турция. Если планируете путешествовать по этой стране на автомобиле, помните о специфической агрессивной манере вождения турецких водителей и огромном количестве камер фиксации нарушений.
Также местные водители иногда не соблюдают ПДД, часто сигналят по малейшему поводу, а пешеходы могут спокойно перебегать дорогу в неположенных местах.
Скоростной режим
- В населенных пунктах — до 50 км/ч;
- вне населенных пунктов — до 90 км/ч;
- на платных автобанах — до 120 км/ч.
Самые распространенные штрафы
- За не пристегнутый ремень безопасности — 16 евро;
- за пользование мобильным телефоном за рулем — 34 евро;
- за превышение разрешенной скорости на 10-30% — 34 евро;
- за превышение разрешенной скорости на 30-50% — 70 евро;
- за превышение разрешенной скорости более 50% — 144 евро;
- за проезд на красный свет — 34 евро;
- за несоблюдение дорожной разметки — 144 евро;
- за вождение без прав — 290 евро;
- за использование авто в алкогольном опьянении — 144 евро;
- за использование авто в наркотическом опьянении — 743 евро.
Особенности ПДД
- Ближний свет днем обязателен только в условиях плохой видимости или при проезде тоннелей.
- Все пассажиры должны быть пристегнуты.
- Дети ростом до 150 см и весом до 36 кг могут ездить только на заднем сиденье.
- Специальное удерживающее устройство необходимо пассажирам ростом менее 135 см.
- Пользоваться мобильной связью можно только без помощи рук.
- Разрешенное количество алкоголя в крови — до 0,5 промилле.
- Дорожные знаки соответствуют международным стандартам и дублируются по-английски.
- Вместо обычного знака STOP такой же по дизайну знак DUR.
- Знак D означает автобусную остановку, парковаться на которой нельзя.
- При въезде в населенный пункт указывается не только название, но и количество жителей.
- На знаках, предупреждающих о подъемах и спусках, не указан угол наклона.
В темное время суток, в дождь или снегопад нужно ездить очень осторожно. Турецкие водители могут не включать габаритные огни и поворотники или остановиться в самых неожиданных местах.
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