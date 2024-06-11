Особливості ПДР та поширені штрафи в Туреччині — що мають знати українські водії

Турецька дорожня поліція. Фото: dailysabah.com

Один з популярних напрямків відпочинку українців — Туреччина. Якщо плануєте подорожувати цією країною на автомобілі, пам'ятайте про специфічну агресивну манеру кермування турецьких водіїв та величезну кількість камер фіксації порушень.

Також місцеві водії інколи не дотримуються ПДР, часто сигналять з найменшого приводу, а пішоходи можуть спокійно перебігати дорогу в недозволених місцях.

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Швидкісний режим

У населених пунктах — до 50 км/год;

поза населеними пунктами — до 90 км/год;

на платних автобанах — до 120 км/год.

Найпоширеніші штрафи

За непристебнутий ремінь безпеки — 16 євро;

за користування мобільним телефоном за кермом — 34 євро;

за перевищення дозволеної швидкості на 10-30% — 34 євро;

за перевищення дозволеної швидкості на 30-50% — 70 євро;

за перевищення дозволеної швидкості понад 50% — 144 євро;

за проїзд на червоне світло — 34 євро;

за недотримання дорожньої розмітки — 144 євро;

за водіння без прав — 290 євро;

за використання авто в алкогольному сп'янінні — 144 євро;

за використання авто у наркотичному сп'янінні — 743 євро.

Особливості ПДР

Ближнє світло вдень обов'язкове лише в умовах поганої видимості або при проїзді тунелів.

Усі пасажири мають бути пристебнуті.

Діти зростом до 150 см та вагою до 36 кг можуть їздити тільки на задньому сидінні.

Спеціальний тримальний пристрій необхідний пасажирам зростом менш як 135 см.

Користуватися мобільним зв'язком можна лише без допомоги рук.

Дозволена кількість алкоголю в крові — до 0,5 проміле.

Дорожні знаки відповідають міжнародним стандартам та дубльовані англійською.

Замість звичного знаку STOP такий же за дизайном знак DUR.

Знак D означає автобусну зупинку, паркуватися на якій не можна.

При в'їзді до населеного пункту вказується не лише назва, а й кількість мешканців.

На знаках, які попереджають про підйоми та спуска, не заведено вказувати кут нахилу.

У темний час доби, у дощ чи снігопад потрібно їздити дуже обережно. Турецькі водії можуть не вмикати габаритні вогні та поворотники або зупинитися в найнесподіваніших місцях.

Раніше ми писали про особливості ПДР та найпопулярніші штрафи у Литві та Франції.