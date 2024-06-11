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Не зіпсувати відпочинок — особливості ПДР і штрафи для водіїв у Туреччині

11 червня 2024 17:45
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Особливості ПДР та поширені штрафи в Туреччині — що мають знати українські водії
Турецька дорожня поліція. Фото: dailysabah.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Один з популярних напрямків відпочинку українців — Туреччина. Якщо плануєте подорожувати цією країною на автомобілі, пам'ятайте про специфічну агресивну манеру кермування турецьких водіїв та величезну кількість камер фіксації порушень.

Також місцеві водії інколи не дотримуються ПДР, часто сигналять з найменшого приводу, а пішоходи можуть спокійно перебігати дорогу в недозволених місцях.

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Швидкісний режим

  • У населених пунктах — до 50 км/год;
  • поза населеними пунктами — до 90 км/год;
  • на платних автобанах — до 120 км/год.

Найпоширеніші штрафи

  • За непристебнутий ремінь безпеки — 16 євро;
  • за користування мобільним телефоном за кермом — 34 євро;
  • за перевищення дозволеної швидкості на 10-30% — 34 євро;
  • за перевищення дозволеної швидкості на 30-50% — 70 євро;
  • за перевищення дозволеної швидкості понад 50% — 144 євро;
  • за проїзд на червоне світло — 34 євро;
  • за недотримання дорожньої розмітки — 144 євро;
  • за водіння без прав — 290 євро;
  • за використання авто в алкогольному сп'янінні — 144 євро;
  • за використання авто у наркотичному сп'янінні — 743 євро.

Особливості ПДР

  • Ближнє світло вдень обов'язкове лише в умовах поганої видимості або при проїзді тунелів.
  • Усі пасажири мають бути пристебнуті.
  • Діти зростом до 150 см та вагою до 36 кг можуть їздити тільки на задньому сидінні.
  • Спеціальний тримальний пристрій необхідний пасажирам зростом менш як 135 см.
  • Користуватися мобільним зв'язком можна лише без допомоги рук.
  • Дозволена кількість алкоголю в крові — до 0,5 проміле.
  • Дорожні знаки відповідають міжнародним стандартам та дубльовані англійською.
  • Замість звичного знаку STOP такий же за дизайном знак DUR.
  • Знак D означає автобусну зупинку, паркуватися на якій не можна.
  • При в'їзді до населеного пункту вказується не лише назва, а й кількість мешканців.
  • На знаках, які попереджають про підйоми та спуска, не заведено вказувати кут нахилу.

У темний час доби, у дощ чи снігопад потрібно їздити дуже обережно. Турецькі водії можуть не вмикати габаритні вогні та поворотники або зупинитися в найнесподіваніших місцях.

Раніше ми писали про особливості ПДР та найпопулярніші штрафи у Литві та Франції.

ПДР
правила дорожнього руху
водії
Туреччина
автомобіль
авто

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