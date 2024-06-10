Що потрібно знати українським водіям, які готуються до подорожі у Литву

Поліція Литви. Фото: delfi.lt

Для українців з тимчасовим захистом у Литві термін перебування у країні подовжено до березня 2025 року — сьогодні такий статус мають 85 тис. громадян нашої держави. Якщо ви збираєтесь поїхати в Литву на власному авто, потрібно знати нюанси правил дорожнього руху в цій країні.

Дізнайтеся про швидкісний режим на дорогах Литви, головні особливості ПДР та розміри найпоширеніших штрафів.

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Швидкісний режим

у межах населених пунктів — 50 км/год;

за межами населених пунктів — 90 км/год

на автодорогах — 120 км/год;

на автомагістралях — 130 км/год;

мінімальна швидкість на автомагістралях — 60 км/год.

Обмеження швидкості на дорогах можуть змінюватись в осінньо-зимовий період. Про це повідомлять спеціальні знаки. Наприклад, з початку листопада до кінця березня можна рухатися зі швидкістю 100 км/год на автомобільних дорогах, а по автомагістралях — 110 км/год.

Найпоширеніші штрафи

За рівень алкоголю в крові понад 0,4 проміле до 1,5 проміле — від 800 євро плюс позбавлення посвідчення водія на термін від 12 до 18 місяців.

За рівень алкоголю в крові понад 1,5 проміле — 1500 євро, плюс позбавлення прав на термін від 2 до 3 років.

За відмову від проходження алкотесту — 1500 євро.

У водіїв зі стажем меншим за два роки допустимий рівень алкоголю в крові становить лише 0,2 проміле.

За керування автомобілем без прав — від 300 євро.

Ближнє світло фар має бути увімкнуте постійно, за порушення — від 30 до 90 євро.

Використання мобільного телефона без hands free — від 60 до 90 євро.

Особливості ПДР

Громадський транспорт у Литві має пріоритет руху. Водії легкових автомобілів зобов’язані поступатися дорогою та не мають права обганяти автобуси, трамваї та інший транспорт, коли він зупиняється для посадки та висадки пасажирів.

Якщо співробітник поліції вимагає зупинитися, необхідно якнайшвидше припаркувати автомобіль на узбіччі дороги, опустити скло та залишатися на місці.

На вимогу поліцейського водій має показувати посвідчення водія, технічний паспорт автомобіля та страховку.

В автомобілі мають бути аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки та світловідбивальний жилет.

Водії та всі пасажири на передніх та задніх сидіннях повинні завжди користуватися ременями безпеки.

Діти, молодші за 12 років та нижчі за 150 см, повинні перевозитись в автокріслах.

У період з 10 листопада по 31 березня обов’язковим є використання зимових шин.

Шипована гума дозволена лише з 1 листопада по 9 квітня.

Ланцюги на колесах можливі лише при їзді по снігу чи льоду.

Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху в Хорватії та Іспанії.