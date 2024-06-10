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Подорож до Балтії — особливості ПДР та штрафи за їх порушення в Литві

10 червня 2024 17:45
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Що потрібно знати українським водіям, які готуються до подорожі у Литву
Поліція Литви. Фото: delfi.lt
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Для українців з тимчасовим захистом у Литві термін перебування у країні подовжено до березня 2025 року — сьогодні такий статус мають 85 тис. громадян нашої держави. Якщо ви збираєтесь поїхати в Литву на власному авто, потрібно знати нюанси правил дорожнього руху в цій країні.

Дізнайтеся про швидкісний режим на дорогах Литви, головні особливості ПДР та розміри найпоширеніших штрафів.

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Швидкісний режим

  • у межах населених пунктів — 50 км/год;
  • за межами населених  пунктів — 90 км/год
  • на автодорогах — 120 км/год;
  • на автомагістралях — 130 км/год;
  • мінімальна швидкість на автомагістралях — 60 км/год.

Обмеження швидкості на дорогах можуть змінюватись в осінньо-зимовий період. Про це повідомлять спеціальні знаки. Наприклад, з початку листопада до кінця березня можна рухатися зі швидкістю 100 км/год на автомобільних дорогах, а по автомагістралях — 110 км/год.

Найпоширеніші штрафи

  • За рівень алкоголю в крові понад 0,4 проміле до 1,5 проміле — від 800 євро плюс позбавлення посвідчення водія на термін від 12 до 18 місяців.
  • За рівень алкоголю в крові понад 1,5 проміле — 1500 євро, плюс позбавлення прав на термін від 2 до 3 років.
  • За відмову від проходження алкотесту — 1500 євро.
  • У водіїв зі стажем меншим за два роки допустимий рівень алкоголю в крові становить лише 0,2 проміле.
  • За керування автомобілем без прав — від 300 євро.
  • Ближнє світло фар має бути увімкнуте постійно, за порушення — від 30 до 90 євро.
  • Використання мобільного телефона без hands free — від 60 до 90 євро.

Особливості ПДР

  • Громадський транспорт у Литві має пріоритет руху. Водії легкових автомобілів зобов’язані поступатися дорогою та не мають права обганяти автобуси, трамваї та інший транспорт, коли він зупиняється для посадки та висадки пасажирів.
  • Якщо співробітник поліції вимагає зупинитися, необхідно якнайшвидше припаркувати автомобіль на узбіччі дороги, опустити скло та залишатися на місці.
  • На вимогу поліцейського водій має показувати посвідчення водія, технічний паспорт автомобіля та страховку.
  • В автомобілі мають бути аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки та світловідбивальний жилет.
  • Водії та всі пасажири на передніх та задніх сидіннях повинні завжди користуватися ременями безпеки.
  • Діти, молодші за 12 років та нижчі за 150 см, повинні перевозитись в автокріслах.
  • У період з 10 листопада по 31 березня обов’язковим є використання зимових шин.
  • Шипована гума дозволена лише з 1 листопада по 9 квітня.
  • Ланцюги на колесах можливі лише при їзді по снігу чи льоду.

Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху в Хорватії та Іспанії.

ПДР
Литва
правила дорожнього руху
автомобіль
авто

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