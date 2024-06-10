Що потрібно знати українським водіям, які готуються до подорожі у Литву

Подорож до Балтії — особливості ПДР та штрафи за їх порушення в Литві
Для українців з тимчасовим захистом у Литві термін перебування у країні подовжено до березня 2025 року — сьогодні такий статус мають 85 тис. громадян нашої держави. Якщо ви збираєтесь поїхати в Литву на власному авто, потрібно знати нюанси правил дорожнього руху в цій країні.
Дізнайтеся про швидкісний режим на дорогах Литви, головні особливості ПДР та розміри найпоширеніших штрафів.
Швидкісний режим
- у межах населених пунктів — 50 км/год;
- за межами населених пунктів — 90 км/год
- на автодорогах — 120 км/год;
- на автомагістралях — 130 км/год;
- мінімальна швидкість на автомагістралях — 60 км/год.
Обмеження швидкості на дорогах можуть змінюватись в осінньо-зимовий період. Про це повідомлять спеціальні знаки. Наприклад, з початку листопада до кінця березня можна рухатися зі швидкістю 100 км/год на автомобільних дорогах, а по автомагістралях — 110 км/год.
Найпоширеніші штрафи
- За рівень алкоголю в крові понад 0,4 проміле до 1,5 проміле — від 800 євро плюс позбавлення посвідчення водія на термін від 12 до 18 місяців.
- За рівень алкоголю в крові понад 1,5 проміле — 1500 євро, плюс позбавлення прав на термін від 2 до 3 років.
- За відмову від проходження алкотесту — 1500 євро.
- У водіїв зі стажем меншим за два роки допустимий рівень алкоголю в крові становить лише 0,2 проміле.
- За керування автомобілем без прав — від 300 євро.
- Ближнє світло фар має бути увімкнуте постійно, за порушення — від 30 до 90 євро.
- Використання мобільного телефона без hands free — від 60 до 90 євро.
Особливості ПДР
- Громадський транспорт у Литві має пріоритет руху. Водії легкових автомобілів зобов’язані поступатися дорогою та не мають права обганяти автобуси, трамваї та інший транспорт, коли він зупиняється для посадки та висадки пасажирів.
- Якщо співробітник поліції вимагає зупинитися, необхідно якнайшвидше припаркувати автомобіль на узбіччі дороги, опустити скло та залишатися на місці.
- На вимогу поліцейського водій має показувати посвідчення водія, технічний паспорт автомобіля та страховку.
- В автомобілі мають бути аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки та світловідбивальний жилет.
- Водії та всі пасажири на передніх та задніх сидіннях повинні завжди користуватися ременями безпеки.
- Діти, молодші за 12 років та нижчі за 150 см, повинні перевозитись в автокріслах.
- У період з 10 листопада по 31 березня обов’язковим є використання зимових шин.
- Шипована гума дозволена лише з 1 листопада по 9 квітня.
- Ланцюги на колесах можливі лише при їзді по снігу чи льоду.
Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху в Хорватії та Іспанії.
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