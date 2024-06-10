Что нужно знать украинским водителям, которые готовятся к путешествию в Литву

Путешествие в Балтию — особенности ПДД и штрафы за их нарушение в Литве
Для украинцев с временной защитой в Литве срок пребывания в стране продлен до марта 2025 года — сегодня такой статус имеют 85 тыс. граждан нашего государства. Если вы собираетесь поехать в Литву на собственном автомобиле, нужно знать нюансы правил дорожного движения в этой стране.
Узнайте о скоростном режиме на дорогах Литвы, главных особенностях ПДД и размерах самых распространенных штрафов.
Скоростной режим
- в пределах населенных пунктов — 50 км/ч;
- за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
- на автодорогах — 120 км/ч;
- на автомагистралях — 130 км/ч;
- минимальная скорость на автомагистралях — 60 км/ч.
Ограничения скорости на дорогах могут изменяться в осенне-зимний период. Об этом сообщат специальные знаки. Например, с начала ноября по конец марта можно двигаться со скоростью 100 км/ч на автомобильных дорогах, а по автомагистралям — 110 км/ч.
Самые распространенные штрафы
- За уровень алкоголя в крови свыше 0,4 промилле до 1,5 промилле — от 800 евро, плюс лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.
- За уровень алкоголя в крови более 1,5 промилле — 1500 евро плюс лишение прав на срок от 2 до 3 лет.
- За отказ от прохождения алкотеста — 1500 евро.
- У водителей со стажем менее двух лет допустимый уровень алкоголя в крови составляет всего 0,2 промилле.
- За управление автомобилем без прав — от 300 евро.
- Ближний свет фар должен быть включен постоянно, за нарушение — от 30 до 90 евро.
- Использование мобильного телефона без hands free — от 60 до 90 евро.
Особенности ПДД
- Общественный транспорт в Литве имеет приоритет движения. Водители легковых автомобилей обязаны уступать дорогу и не имеют права обгонять автобусы, трамваи и другой транспорт, когда он останавливается для посадки и высадки пассажиров.
- Если сотрудник полиции требует остановиться, необходимо как можно быстрее припарковать автомобиль на обочине дороги, опустить стекло и оставаться на месте.
- По требованию полицейский водитель должен показывать водительское удостоверение, технический паспорт автомобиля и страховку.
- В автомобиле должны быть аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.
- Водители и пассажиры на передних и задних сиденьях должны всегда пользоваться ремнями безопасности.
- Дети младше 12 лет и ниже 150 см должны перевозиться в автокреслах.
- В период с 10 ноября по 31 марта обязательно использование зимних шин.
- Шипованная резина разрешена только с 1 ноября по 9 апреля.
- Цепи на колесах возможны только при езде по снегу или льду.
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