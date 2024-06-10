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Путешествие в Балтию — особенности ПДД и штрафы за их нарушение в Литве

10 июня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Что нужно знать украинским водителям, которые готовятся к путешествию в Литву
Полиция Литвы. Фото: delfi.lt
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Для украинцев с временной защитой в Литве срок пребывания в стране продлен до марта 2025 года — сегодня такой статус имеют 85 тыс. граждан нашего государства. Если вы собираетесь поехать в Литву на собственном автомобиле, нужно знать нюансы правил дорожного движения в этой стране.

Узнайте о скоростном режиме на дорогах Литвы, главных особенностях ПДД и размерах самых распространенных штрафов.

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Скоростной режим

  • в пределах населенных пунктов — 50 км/ч;
  • за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
  • на автодорогах — 120 км/ч;
  • на автомагистралях — 130 км/ч;
  • минимальная скорость на автомагистралях — 60 км/ч.

Ограничения скорости на дорогах могут изменяться в осенне-зимний период. Об этом сообщат специальные знаки. Например, с начала ноября по конец марта можно двигаться со скоростью 100 км/ч на автомобильных дорогах, а по автомагистралям — 110 км/ч.

Самые распространенные штрафы

  • За уровень алкоголя в крови свыше 0,4 промилле до 1,5 промилле — от 800 евро, плюс лишение водительского удостоверения на срок от 12 до 18 месяцев.
  • За уровень алкоголя в крови более 1,5 промилле — 1500 евро плюс лишение прав на срок от 2 до 3 лет.
  • За отказ от прохождения алкотеста — 1500 евро.
  • У водителей со стажем менее двух лет допустимый уровень алкоголя в крови составляет всего 0,2 промилле.
  • За управление автомобилем без прав — от 300 евро.
  • Ближний свет фар должен быть включен постоянно, за нарушение — от 30 до 90 евро.
  • Использование мобильного телефона без hands free — от 60 до 90 евро.

Особенности ПДД

  • Общественный транспорт в Литве имеет приоритет движения. Водители легковых автомобилей обязаны уступать дорогу и не имеют права обгонять автобусы, трамваи и другой транспорт, когда он останавливается для посадки и высадки пассажиров.
  • Если сотрудник полиции требует остановиться, необходимо как можно быстрее припарковать автомобиль на обочине дороги, опустить стекло и оставаться на месте.
  • По требованию полицейский водитель должен показывать водительское удостоверение, технический паспорт автомобиля и страховку.
  • В автомобиле должны быть аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.
  • Водители и пассажиры на передних и задних сиденьях должны всегда пользоваться ремнями безопасности.
  • Дети младше 12 лет и ниже 150 см должны перевозиться в автокреслах.
  • В период с 10 ноября по 31 марта обязательно использование зимних шин.
  • Шипованная резина разрешена только с 1 ноября по 9 апреля.
  • Цепи на колесах возможны только при езде по снегу или льду.

Ранее мы писали об особенностях ПДД в Хорватии и Испании.

ПДД
Литва
правила дорожного движения
автомобиль
авто

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