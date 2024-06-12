Особенности ПДД и штрафы для водителей в Греции — что стоит знать украинцам

Дорожная полиция в Греции. Фото: greekcitytimes

Перед тем, как отправиться отдыхать в Грецию на автомобиле, изучите местные нюансы ПДД. Считается, что суровость ПДД этой страны компенсируется необязательностью их выполнения, но не рекомендуем проверять это на практике, ведь изымают права у иностранцев так же как и у греков.

Скоростной режим

в населенных пунктах — 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

на дорогах для автомобилей — 110 км/ч;

на автомобильных трассах — 130 км/ч.

Самые распространенные штрафы

за использование антирадара — 2000 евро и лишение прав;

за 0,2-0,8 промилле алкоголя — 200 евро;

за 0,8-1,1 промилле — 700 евро и лишение прав на три месяца;

за более чем 1,1 промилле — 1200 евро, лишение прав на полгода, возможна тюрьма на срок до двух месяцев.

за превышение скорости до 20 км/ч — 40 евро;

за превышение скорости от 20 км/ч до 30 км/ч — 50 евро;

за превышение скорости свыше 30 км/ч — 350 евро и возможное лишение прав на два месяца;

за неправильную парковку — 80 евро или снятие номеров за особо злостное нарушение;

за не пристегнутые ремни безопасности водителя и пассажиров — 350 евро;

за нарушение правил обгона — 700 евро;

за проезд на красный сигнал светофора или запретительного знака — 700 евро;

не пропустил пешехода на пешеходном переходе — 200 евро;

использование мобильного телефона за рулем — 100 евро.

Особенности ПДД

Знаки не всегда продублированы на английском языке, но интуитивно понятны.

Большинство радаров на дорогах обозначены либо знаком, либо разметкой.

На круговом движении, как правило, преимущество имеет въезжающая на круг машина, а не та, что на нем. Но перед кругом всегда нужно смотреть на знаки приоритета — схемы движения бывают разные.

Можно встретить светофоры с дополнительными секциями желтых стрелок для поворота направо при включенном красном сигнале. Но поворачивая, нужно пропустить тех, кто двигается на зеленый.

Бывает, что метрах в 100 перед светофорами стоят дополнительные предупредительные светофоры с мигающими желтыми сигналами, если на основном скоро должен загореться красный.

Ближний свет нужно включать только в темное время суток и при плохой видимости.

Ребенок до 12 лет должен ехать в специальном кресле на заднем сиденье.

Знак "Стоп" часто выполняет функцию "Уступи дорогу".

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