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Южный менталитет — особенности ПДД и штрафы для водителей в Греции

12 июня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Особенности ПДД и штрафы для водителей в Греции — что стоит знать украинцам
Дорожная полиция в Греции. Фото: greekcitytimes
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Перед тем, как отправиться отдыхать в Грецию на автомобиле, изучите местные нюансы ПДД. Считается, что суровость ПДД этой страны компенсируется необязательностью их выполнения, но не рекомендуем проверять это на практике, ведь изымают права у иностранцев так же как и у греков.

Скоростной режим

  • в населенных пунктах — 50 км/ч;
  • за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
  • на дорогах для автомобилей — 110 км/ч;
  • на автомобильных трассах — 130 км/ч.

Самые распространенные штрафы

  • за использование антирадара — 2000 евро и лишение прав;
  • за 0,2-0,8 промилле алкоголя — 200 евро;
  • за 0,8-1,1 промилле — 700 евро и лишение прав на три месяца;
  • за более чем 1,1 промилле — 1200 евро, лишение прав на полгода, возможна тюрьма на срок до двух месяцев.
  • за превышение скорости до 20 км/ч — 40 евро;
  • за превышение скорости от 20 км/ч до 30 км/ч — 50 евро;
  • за превышение скорости свыше 30 км/ч — 350 евро и возможное лишение прав на два месяца;
  • за неправильную парковку — 80 евро или снятие номеров за особо злостное нарушение;
  • за не пристегнутые ремни безопасности водителя и пассажиров — 350 евро;
  • за нарушение правил обгона — 700 евро;
  • за проезд на красный сигнал светофора или запретительного знака — 700 евро;
  • не пропустил пешехода на пешеходном переходе — 200 евро;
  • использование мобильного телефона за рулем — 100 евро.

Особенности ПДД

  • Знаки не всегда продублированы на английском языке, но интуитивно понятны.
  • Большинство радаров на дорогах обозначены либо знаком, либо разметкой.
  • На круговом движении, как правило, преимущество имеет въезжающая на круг машина, а не та, что на нем. Но перед кругом всегда нужно смотреть на знаки приоритета — схемы движения бывают разные.
  • Можно встретить светофоры с дополнительными секциями желтых стрелок для поворота направо при включенном красном сигнале. Но поворачивая, нужно пропустить тех, кто двигается на зеленый.
  • Бывает, что метрах в 100 перед светофорами стоят дополнительные предупредительные светофоры с мигающими желтыми сигналами, если на основном скоро должен загореться красный.
  • Ближний свет нужно включать только в темное время суток и при плохой видимости.
  • Ребенок до 12 лет должен ехать в специальном кресле на заднем сиденье.
  • Знак "Стоп" часто выполняет функцию "Уступи дорогу".

Ранее мы писали об особенностях правил дорожного движения и самых распространенных штрафах в Турции и Литве.

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