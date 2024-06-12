Особенности ПДД и штрафы для водителей в Греции — что стоит знать украинцам

Южный менталитет — особенности ПДД и штрафы для водителей в Греции
12 июня 2024 17:45
Дорожная полиция в Греции. Фото: greekcitytimes
Перед тем, как отправиться отдыхать в Грецию на автомобиле, изучите местные нюансы ПДД. Считается, что суровость ПДД этой страны компенсируется необязательностью их выполнения, но не рекомендуем проверять это на практике, ведь изымают права у иностранцев так же как и у греков.
Скоростной режим
- в населенных пунктах — 50 км/ч;
- за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;
- на дорогах для автомобилей — 110 км/ч;
- на автомобильных трассах — 130 км/ч.
Самые распространенные штрафы
- за использование антирадара — 2000 евро и лишение прав;
- за 0,2-0,8 промилле алкоголя — 200 евро;
- за 0,8-1,1 промилле — 700 евро и лишение прав на три месяца;
- за более чем 1,1 промилле — 1200 евро, лишение прав на полгода, возможна тюрьма на срок до двух месяцев.
- за превышение скорости до 20 км/ч — 40 евро;
- за превышение скорости от 20 км/ч до 30 км/ч — 50 евро;
- за превышение скорости свыше 30 км/ч — 350 евро и возможное лишение прав на два месяца;
- за неправильную парковку — 80 евро или снятие номеров за особо злостное нарушение;
- за не пристегнутые ремни безопасности водителя и пассажиров — 350 евро;
- за нарушение правил обгона — 700 евро;
- за проезд на красный сигнал светофора или запретительного знака — 700 евро;
- не пропустил пешехода на пешеходном переходе — 200 евро;
- использование мобильного телефона за рулем — 100 евро.
Особенности ПДД
- Знаки не всегда продублированы на английском языке, но интуитивно понятны.
- Большинство радаров на дорогах обозначены либо знаком, либо разметкой.
- На круговом движении, как правило, преимущество имеет въезжающая на круг машина, а не та, что на нем. Но перед кругом всегда нужно смотреть на знаки приоритета — схемы движения бывают разные.
- Можно встретить светофоры с дополнительными секциями желтых стрелок для поворота направо при включенном красном сигнале. Но поворачивая, нужно пропустить тех, кто двигается на зеленый.
- Бывает, что метрах в 100 перед светофорами стоят дополнительные предупредительные светофоры с мигающими желтыми сигналами, если на основном скоро должен загореться красный.
- Ближний свет нужно включать только в темное время суток и при плохой видимости.
- Ребенок до 12 лет должен ехать в специальном кресле на заднем сиденье.
- Знак "Стоп" часто выполняет функцию "Уступи дорогу".
Ранее мы писали об особенностях правил дорожного движения и самых распространенных штрафах в Турции и Литве.
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