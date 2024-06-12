Особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції — що варто знати українцям

Дорожня поліція Греції. Фото: greekcitytimes

Перед тим, як відправитися відпочивати в Грецію на автомобілі, вивчіть місцеві нюанси правил дорожнього руху. Вважається, що суворість ПДР цієї країни компенсується необов'язковістю їхнього виконання, але не радимо перевіряти це на практиці, адже вилучають права в іноземців так само як й у греків.

Швидкісний режим

у населених пунктах — 50 км/год;

за межами населених пунктів — 90 км/год;

на дорогах для автомобілів — 110 км/год;

на автомобільних трасах – 130 км/год.

Найпоширеніші штрафи

за використання антирадара — 2000 євро та позбавлення прав;

за 0,2-0,8 проміле алкоголю — 200 євро;

за 0,8-1,1 проміле — 700 євро та позбавлення прав на три місяці;

за понад 1,1 проміле — 1200 євро, позбавлення прав на пів року, можливе позбавлення волі на термін до двох місяців.

за перевищення швидкості до 20 км/год — 40 євро;

за перевищення швидкості від 20 км/год до 30 км/год — 50 євро;

за перевищення швидкості понад 30 км/год — 350 євро та можливе позбавлення прав на два місяці;

за неправильне паркування — 80 євро або зняття номерів за особливо злісне порушення;

за непристебнуті ремені безпеки водія та пасажирів — 350 євро;

за порушення правил обгону — 700 євро;

за проїзд на червоний сигнал світлофора або заборонного знаку — 700 євро;

не пропустив пішохода на пішохідному переході — 200 євро;

використання мобільного телефону за кермом — 100 євро.

Особливості ПДР

Знаки не завжди продубльовані англійською мовою, але інтуїтивно зрозумілі.

Більшість радарів на дорогах позначено або знаком, або розміткою.

На круговому русі, як правило, перевагу має машина, що в'їжджає на коло, а не та, що на ньому. Але перед колом завжди потрібно дивитися на знаки пріоритету — схеми руху бувають різні.

Можна зустріти світлофори з додатковими секціями жовтих стрілок для повороту праворуч при включеному червоному сигналі. Повертаючи, потрібно пропустити тих, хто рухається на зелений.

Буває, що метрів за 100 перед світлофорами стоять додаткові попереджувальні світлофори з жовтими сигналами, які миготять, якщо на основному має загорітися червоний.

Ближнє світло потрібно включати лише у темну пору доби та при поганій видимості.

Дитина до 12 років повинна їхати в спеціальному кріслі на задньому сидінні.

Знак "Стоп" часто виконує функцію "Дати дорогу".

Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху та найпоширеніші штрафи в Туреччині та Литві.