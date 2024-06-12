Особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції — що варто знати українцям

Південний менталітет — особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції
12 червня 2024 17:45
Дорожня поліція Греції. Фото: greekcitytimes
Перед тим, як відправитися відпочивати в Грецію на автомобілі, вивчіть місцеві нюанси правил дорожнього руху. Вважається, що суворість ПДР цієї країни компенсується необов'язковістю їхнього виконання, але не радимо перевіряти це на практиці, адже вилучають права в іноземців так само як й у греків.
Швидкісний режим
- у населених пунктах — 50 км/год;
- за межами населених пунктів — 90 км/год;
- на дорогах для автомобілів — 110 км/год;
- на автомобільних трасах – 130 км/год.
Найпоширеніші штрафи
- за використання антирадара — 2000 євро та позбавлення прав;
- за 0,2-0,8 проміле алкоголю — 200 євро;
- за 0,8-1,1 проміле — 700 євро та позбавлення прав на три місяці;
- за понад 1,1 проміле — 1200 євро, позбавлення прав на пів року, можливе позбавлення волі на термін до двох місяців.
- за перевищення швидкості до 20 км/год — 40 євро;
- за перевищення швидкості від 20 км/год до 30 км/год — 50 євро;
- за перевищення швидкості понад 30 км/год — 350 євро та можливе позбавлення прав на два місяці;
- за неправильне паркування — 80 євро або зняття номерів за особливо злісне порушення;
- за непристебнуті ремені безпеки водія та пасажирів — 350 євро;
- за порушення правил обгону — 700 євро;
- за проїзд на червоний сигнал світлофора або заборонного знаку — 700 євро;
- не пропустив пішохода на пішохідному переході — 200 євро;
- використання мобільного телефону за кермом — 100 євро.
Особливості ПДР
- Знаки не завжди продубльовані англійською мовою, але інтуїтивно зрозумілі.
- Більшість радарів на дорогах позначено або знаком, або розміткою.
- На круговому русі, як правило, перевагу має машина, що в'їжджає на коло, а не та, що на ньому. Але перед колом завжди потрібно дивитися на знаки пріоритету — схеми руху бувають різні.
- Можна зустріти світлофори з додатковими секціями жовтих стрілок для повороту праворуч при включеному червоному сигналі. Повертаючи, потрібно пропустити тих, хто рухається на зелений.
- Буває, що метрів за 100 перед світлофорами стоять додаткові попереджувальні світлофори з жовтими сигналами, які миготять, якщо на основному має загорітися червоний.
- Ближнє світло потрібно включати лише у темну пору доби та при поганій видимості.
- Дитина до 12 років повинна їхати в спеціальному кріслі на задньому сидінні.
- Знак "Стоп" часто виконує функцію "Дати дорогу".
Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху та найпоширеніші штрафи в Туреччині та Литві.
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