Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Південний менталітет — особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції arrow

Південний менталітет — особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції

12 червня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Особливості ПДР та штрафи для водіїв в Греції — що варто знати українцям
Дорожня поліція Греції. Фото: greekcitytimes
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Перед тим, як відправитися відпочивати в Грецію на автомобілі, вивчіть місцеві нюанси правил дорожнього руху. Вважається, що суворість ПДР цієї країни компенсується необов'язковістю їхнього виконання, але не радимо перевіряти це на практиці, адже вилучають права в іноземців так само як й у греків.

Швидкісний режим

  • у населених пунктах — 50 км/год;
  • за межами населених пунктів — 90 км/год;
  • на дорогах для автомобілів — 110 км/год;
  • на автомобільних трасах – 130 км/год.

Найпоширеніші штрафи

  • за використання антирадара — 2000 євро та позбавлення прав;
  • за 0,2-0,8 проміле алкоголю — 200 євро;
  • за 0,8-1,1 проміле — 700 євро та позбавлення прав на три місяці;
  • за понад 1,1 проміле — 1200 євро, позбавлення прав на пів року, можливе позбавлення волі на термін до двох місяців.
  • за перевищення швидкості до 20 км/год — 40 євро;
  • за перевищення швидкості від 20 км/год до 30 км/год — 50 євро;
  • за перевищення швидкості понад 30 км/год — 350 євро та можливе позбавлення прав на два місяці;
  • за неправильне паркування — 80 євро або зняття номерів за особливо злісне порушення;
  • за непристебнуті ремені безпеки водія та пасажирів — 350 євро;
  • за порушення правил обгону — 700 євро;
  • за проїзд на червоний сигнал світлофора або заборонного знаку — 700 євро;
  • не пропустив пішохода на пішохідному переході — 200 євро;
  • використання мобільного телефону за кермом — 100 євро.

Особливості ПДР

  • Знаки не завжди продубльовані англійською мовою, але інтуїтивно зрозумілі.
  • Більшість радарів на дорогах позначено або знаком, або розміткою.
  • На круговому русі, як правило, перевагу має машина, що в'їжджає на коло, а не та, що на ньому. Але перед колом завжди потрібно дивитися на знаки пріоритету — схеми руху бувають різні.
  • Можна зустріти світлофори з додатковими секціями жовтих стрілок для повороту праворуч при включеному червоному сигналі. Повертаючи, потрібно пропустити тих, хто рухається на зелений.
  • Буває, що метрів за 100 перед світлофорами стоять додаткові попереджувальні світлофори з жовтими сигналами, які миготять, якщо на основному має загорітися червоний.
  • Ближнє світло потрібно включати лише у темну пору доби та при поганій видимості.
  • Дитина до 12 років повинна їхати в спеціальному кріслі на задньому сидінні.
  • Знак "Стоп" часто виконує функцію "Дати дорогу".

Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху та найпоширеніші штрафи в Туреччині та Литві.

Читайте також:
ПДР
Греція
водії
автомобіль
штраф
штрафи
правила дорожнього руху
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор