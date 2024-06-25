Новий електричний кросовер Xiaomi конкуруватиме не з Tesla, а з Ferrari

Шпигунський знімок нового кросовера Xiaomi. Фото: Weibo

Минуло лише кілька місяців відтоді, як електронний гігант Xiaomi випустив популярний в Китаї електричний седан SU7, як почалася робота над наступною моделлю. Після перших чуток про це у квітні прототип кросовера був помічений на дорогах влітку.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Нова модель, відома як Xiaomi MX11, не буде такою великою, як зображено на рендерах, а нагадуватиме Ferrari Purosangue. Тобто вона більше схожа на суміш ліфтбека та кросовера.

Що вдалося розгледіти

Передня частина нового Xiaomi трохи піднята, а панель розташована вище. Камуфляж кузова ускладнює видимість фар, решіток та повітрозабірників, але очікується, що вони будуть дуже схожі на SU7. Також можна побачити датчик лідар (лазерний локатор), встановлений над лобовим склом.

Фото: Weibo

Унікальна форма цього прототипу особливо помітна збоку. Бічні вікна та двері багажника розташовані трохи вище. Ці зміни збільшують простір для голів пасажирів ззаду, а також об'єм багажника.

Подібність між кросовером та седаном Xiaomi продовжується в задній частині, де представлені ті самі світлодіодні задні ліхтарі та світлова панель. Цей прототип також має третій стоп-сигнал під заднім вікном.

Фото: Weibo

Технічні деталі моделі невідомі, але у квітні припускали, що вона використовуватиме іншу платформу, ніж SU7. Однак, враховуючи, наскільки кросовер буде схожий на седан за розміром та формою, використання тієї ж платформи матиме більше економічного сенсу.

Китайські ЗМІ прогнозують, що Xiaomi MX11 представлять у 2025 році.

Раніше повідомлялося, що новенький Xiaomi SU7 зупинився назавжди лише після 39 км пробігу. Також Xiaomi вироблятиме один електрокар SU7 лише 76 секунд.