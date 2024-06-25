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Xiaomi после успеха седана SU7 выпустит кроссовер, похожий на Ferrari Purosangue

25 июня 2024 19:50
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Новый электрический кроссовер Xiaomi будет конкурировать не с Tesla, а с Ferrari
Шпионский снимок нового кроссовера Xiaomi. Фото: Weibo
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как электронный гигант Xiaomi выпустил популярный в Китае электрический седан SU7, как началась работа над следующей моделью. После первых слухов об этом в апреле прототип кроссовера был замечен на дорогах летом.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Новая модель, известная как Xiaomi MX11, не будет столь большая, как изображено на рендерах, а напомнит скорее Ferrari Purosangue. То есть она больше похожа на смесь лифтбека и кроссовера.

Что удалось разглядеть

Передняя часть нового Xiaomi немного приподнята, а панель расположена выше. Камуфляж кузова усложняет видимость фар, решеток и воздухозаборников, но ожидается, что они будут очень похожи на SU7. Также можно увидеть датчик лидер (лазерный локатор), установленный над лобовым стеклом.

 

Xiaomi после успеха седана SU7 выпустит кроссовер похож на Ferrari Purosangue - фото 1
Фото: Weibo

Уникальная форма этого прототипа особенно заметна со стороны. Боковые окна и двери багажника расположены чуть выше. Эти изменения увеличивают пространство для голов пассажиров сзади, а также объем багажника.

Сходство между кроссовером и седаном Xiaomi продолжается в задней части, где представлены те же светодиодные задние фонари и световая панель. Этот прототип также имеет третий сигнал под задним окном.

 

Xiaomi после успеха седана SU7 выпустит кроссовер похож на Ferrari Purosangue - фото 2
Фото: Weibo

Технические детали модели неизвестны, но в апреле предполагали, что она будет использовать другую платформу, нежели SU7. Однако, учитывая, насколько кроссовер будет похож на седан по размеру и форме, использование той же платформы будет иметь больше экономического смысла.

Китайские СМИ прогнозируют, что Xiaomi MX11 представят в 2025 году.

Ранее сообщалось, что новенький Xiaomi SU7 остановился навсегда только после 39 км. Также Xiaomi будет производить один электрокар SU7 всего 76 секунд.

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