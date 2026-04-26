Вживаний Volvo S90/V9: плюси та поширені несправності

Volvo S90 2020 року.

Одними з самих елегантних представників бізнес-класу на вторинному ринку залишаються Volvo S90/V90 (2016-2024). Моделі пропонують поєднання сучасних технологій, високого рівня безпеки та скандинавського комфорту. Наявність виключно 4-циліндрових двигунів та складних електронних систем вимагає особливої уваги при виборі вживаного екземпляра.

Елегантний преміум

Седан Volvo S90 та універсал V90 стали гідними наступниками серії S80, пропонуючи новий рівень розкоші та сучасну платформу SPA. Автомобілі виділяються стриманим дизайном та просторим салоном, де основна увага приділена комфорту пасажирів. Якість збірки знаходиться на високому рівні.

Інтер'єр приваблює якісними матеріалами та великим центральним дисплеєм, який замінив більшість фізичних кнопок. Седан пропонує багажник на 500 л, а універсал забезпечує 560 л корисного простору для подорожей. Особливої уваги заслуговує версія Cross Country з підвищеним кліренсом та захисним пластиковим обвісом для легкого бездоріжжя.

Технічні особливості

Усі двигуни лінійки належать до одного сімейства VEA та мають об'єм 2 л. Після оновлення 2020 року всі агрегати отримали систему м'якого гібрида, а максимальну швидкість обмежили позначкою 180 км/год. Більшість версій працюють у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач Aisin, яка славиться своєю витривалістю при вчасному сервісі.

Система повного приводу на базі муфти Haldex працює швидко та ефективно, допомагаючи впевнено тримати дорогу за будь-яких умов. Підвіска забезпечує стабільність та безпеку, хоча деякі власники вважають звукоізоляцію недостатньою для преміального сегмента. Використання композитної листової ресори в задній підвісці є нетиповим, але надійним рішенням для тривалої експлуатації.

Можливі несправності

Дизельні агрегати серії VEA іноді страждають від протікання оливи через сальники або тріщин у блоках циліндрів. Важливо приділяти увагу фільтру DPF та не переривати процес згоряння сажі для збереження ресурсу системи. Поява запаху вихлопних газів у салоні на холостому ходу сигналізує про необхідність ремонту системи рециркуляції або випускного колектора.

Бензинові версії вважаються надійнішими, проте вимагають профілактичної заміни сепаратора оливи для уникнення проблем з вентиляцією картера. Через потрапляння пального в мастило інтервал його заміни варто скоротити до 10 000 або 15 000 км. Вчасне оновлення мастила в автоматичній коробці кожні дві або три заміни у двигуні є запорукою довголіття трансмісії.

Рекомендації власникам

Підвіска автомобіля демонструє неабияку міцність, вимагаючи лише дрібного ремонту до пробігу 200 000 км. Проте деякі важелі підвіски мають високу вартість, тому перед купівлею варто провести ретельну діагностику ходової частини. Оригінальні деталі зазвичай служать довго, що частково компенсує витрати на їх заміну при великих пробігах.

Взимку слід бути обережними з накопиченням вологи в салоні, позаяк вона може пошкодити електронний модуль під сидінням водія. Також рекомендується перевіряти систему кондиціонування на герметичність шлангів, заміна яких може бути дорогою процедурою.

Раніше Новини.LIVE писали, чому надійність автомобілів Volvo різко знизилася за останній рік. Основною причиною невдач стали складні програмні рішення та перехід на електрифіковані силові установки.

Також читайте про найкращі дизельні позашляховики та кросовери для українських доріг. Зокрема йдеться про Volvo XC60, який добре адаптований до європейських умов та здатен проїхати 300 000-400 000 км без критичних проблем.