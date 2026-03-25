Чому надійність автомобілів Volvo різко знизилася за останній рік

Volvo EX30 2026 року. Фото: carmagazine.co.uk

Колись непохитна репутація Volvo як виробника вічних автомобілів опинилася під загрозою через стрімке падіння в рейтингах надійності. Згідно з останнім дослідженням JD Power за 2026 рік, шведський бренд посів передостаннє місце серед усіх автовиробників. Основною причиною невдач стали складні програмні рішення та перехід на електрифіковані силові установки.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на The Drive.

Читайте також:

Стрімке падіння

У свіжому звіті JD Power про надійність транспортних засобів Volvo продемонструвала результат у 296 проблем на 100 автомобілів. Це значно гірше за середній галузевий показник, який становить 204 скарги на сотню машин. Для порівняння, навіть такі бренди як Jeep та Land Rover показали кращі результати за кількістю виявлених дефектів.

Тенденція до погіршення стала очевидною ще минулого року, коли показник складав 242 проблеми. Тоді компанія посідала 23 місце серед 31 марки, але за рік ситуація погіршилася на понад 50 пунктів. Зараз Volvo випереджає лише Volkswagen, який замикає список із результатом у 301 скаргу на кожні 100 одиниць техніки.

Програмні збої

Аналітики пов’язують такі низькі оцінки з загальним розчаруванням водіїв через оновлення програмного забезпечення по повітрю. Сучасні системи стають занадто складними, що негативно впливає на довготривалу стабільність роботи електроніки. Volvo активно впроваджувала нові цифрові функції, проте не змогла забезпечити їхню безперебійну роботу.

Статистика підтверджує, що гібридні моделі та електромобілі викликають значно більше нарікань, ніж традиційні бензинові версії. Бренд зробив ставку саме на електрифікацію модельного ряду, тому кількість технічних помилок стрімко зросла. Спроби інтеграції софтверних рішень у нові моделі на кшталт EX30 поки що приносять більше проблем, ніж переваг.

Також читайте:

Зміна стратегії

Колишні рекламні гасла про довговічність та витривалість заліза поступилися місцем акцентам на технологічності та дизайні. Автомобілі Volvo фактично перестали бути дорогими міцними інструментами, перетворившись на предмети розкоші. Така зміна пріоритетів часто розчаровує лояльних клієнтів, які звикли до легендарної надійності шведської сталі.

Попри труднощі, компанія намагається виправити ситуацію за допомогою наступного покоління електричних платформ. Інженери працюють над оптимізацією систем, щоб повернути довіру покупців та покращити позиції в майбутніх рейтингах. Проте на сьогодні шлях від надійного інженерного бренду до високотехнологічного люксу виявився занадто тернистим.