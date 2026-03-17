Чи може універсал Volvo V50 проїхати 500 000 км без поломок

Автомобіль Volvo V50. Фото: кадр з відео

На заміну V40 прийшов компактний універсал Volvo V50. Модель була у випуску до грудня 2012 року. Неодноразово її модернізували, аби підвищити конкурентоспроможність. Сьогодні Volvo V50 має привабливий вигляд та технічні властивості, на які варто зважати при покупці вживаного автомобіля.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Автоцентр.ua.

Реклама

Двигуни

Двигуни Volvo V50 можна знайти як бензинові, так й дизельні 1,6 до 2,5 л. В Україні популярні версії з 1,8 та 2,0 моторами, а також часто зустрічається версія 2,4. Саме 2,0 та 2,4 найбільш надійні. З 1,8-літровим часто виникають проблеми, зокрема, підвищена втрата олії. Також надійним варіантом є мотор 1,6D. Він здатний проїхати близько 400 тисяч км і більше.

Кузов та трансмісія

На кузові Volvo V50 не часто зустрічається наскрізна корозія. Це авто з привабливим виглядом, яке буде актуальним і сьогодні.

На цій моделі використовується 5-ступенева "механіка". Вона надійна та невибаглива. Інколи можна натрапити на Volvo V50 з 6-ступеневою МКПП, але до неї іноді виникають питання, зокрема виходять з ладу підшипники. Також можна натрапити на моделі з автоматичними КПП. На Volvo V50 ставилася коробка Aisin.

Ходова частина

На вживаній Volvo V50 варто звернути увагу на стан гальмівних дисків та колодки на обох осях. При потребі їх потрібно замінити. Також фахівці радять звернути увагу на стан приводу стоянкового гальма. На цій моделі встановлена класична передня підвіска типу МакФерсон. Вона може проходити до 150 тисяч кілометрів. Втулки стабілізатора треба міняти частіше, а от сайлентблоки, кульові та інші деталі передньої підвіски служать досить довго.

Які варіанти Volvo V50 прослужать найдовше

При покупці Volvo V50 найбільш надійним варіантом стане авто з дизельним мотором 1,6 л та механічною коробкою передач. Для тих, хто хоче бензинову версію, варто придивитися до варіанта з 2-літровим мотором і автоматичною коробкою передач Aisin.

