Главная Авто Может ли универсал Volvo V50 проехать 500 000 км без поломок

Может ли универсал Volvo V50 проехать 500 000 км без поломок

Дата публикации 17 марта 2026 07:35
Автомобиль Volvo V50. Фото: кадр из видео

На замену V40 пришел компактный универсал Volvo V50. Модель была в выпуске до декабря 2012 года. Неоднократно ее модернизировали, чтобы повысить конкурентоспособность. Сегодня Volvo V50 имеет привлекательный вид и технические свойства, на которые стоит обращать внимание при покупке подержанного автомобиля.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Автоцентр.ua.

Двигатели

Двигатели Volvo V50 можно найти как бензиновые, так и дизельные 1,6 до 2,5 л. В Украине популярны версии с 1,8 и 2,0 моторами, а также часто встречается версия 2,4. Именно 2,0 и 2,4 наиболее надежные. С 1,8-литровым часто возникают проблемы, в частности, повышенная потеря масла. Также надежным вариантом является мотор 1,6D. Он способен проехать около 400 тысяч км и более.

Кузов и трансмиссия

На кузове Volvo V50 не часто встречается сквозная коррозия. Это авто с привлекательным видом, которое будет актуальным и сегодня.

На этой модели используется 5-ступенчатая "механика". Она надежная и неприхотливая. Иногда можно встретить Volvo V50 с 6-ступенчатой МКПП, но к ней иногда возникают вопросы, в частности выходят из строя подшипники. Также можно встретить модели с автоматическими КПП. На Volvo V50 ставилась коробка Aisin.

Ходовая часть

На подержанной Volvo V50 стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков и колодки на обеих осях. При необходимости их нужно заменить. Также специалисты советуют обратить внимание на состояние привода стояночного тормоза. На этой модели установлена классическая передняя подвеска типа МакФерсон. Она может проходить до 150 тысяч километров. Втулки стабилизатора надо менять чаще, а вот сайлентблоки, шаровые и другие детали передней подвески служат достаточно долго.

Какие варианты Volvo V50 прослужат дольше всего

При покупке Volvo V50 наиболее надежным вариантом станет авто с дизельным мотором 1,6 л и механической коробкой передач. Для тех, кто хочет бензиновую версию, стоит присмотреться к варианту с 2-литровым мотором и автоматической коробкой передач Aisin.

Ранее мы писали, как подобрать подержанный BMW X5 (F15). Эта модель имеет ряд важных нюансов, на которые стоит обратить внимание при покупке.

Также мы рассказывали о том, какие подержанные автомобили в Украине чаще всего продают после аварий. Меньше всего дефектов фиксируют у брендов Volvo и Dacia, это повышает шансы на их долголетие.

автомобиль подержанные авто Volvo
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
