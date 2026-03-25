Главная Авто Почему надежность автомобилей Volvo резко снизилась за последний год

Почему надежность автомобилей Volvo резко снизилась за последний год

Дата публикации 25 марта 2026 07:35
Почему надежность автомобилей Volvo резко снизилась за последний год
Volvo EX30 2026 года. Фото: carmagazine.co.uk

Некогда непоколебимая репутация Volvo как производителя вечных автомобилей оказалась под угрозой из-за стремительного падения в рейтингах надежности. Согласно последнему исследованию JD Power за 2026 год, шведский бренд занял предпоследнее место среди всех автопроизводителей. Основной причиной неудач стали сложные программные решения и переход на электрифицированные силовые установки.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на The Drive.

Стремительное падение

В свежем отчете JD Power о надежности транспортных средств Volvo продемонстрировала результат в 296 проблем на 100 автомобилей. Это значительно хуже среднего отраслевого показателя, который составляет 204 жалобы на сотню машин. Для сравнения, даже такие бренды как Jeep и Land Rover показали лучшие результаты по количеству выявленных дефектов.

Тенденция к ухудшению стала очевидной еще в прошлом году, когда показатель составлял 242 проблемы. Тогда компания занимала 23 место среди 31 марки, но за год ситуация ухудшилась более чем на 50 пунктов. Сейчас Volvo опережает только Volkswagen, который замыкает список с результатом в 301 жалобу на каждые 100 единиц техники.

Программные сбои

Аналитики связывают такие низкие оценки с общим разочарованием водителей из-за обновления программного обеспечения по воздуху. Современные системы становятся слишком сложными, что негативно влияет на долговременную стабильность работы электроники. Volvo активно внедряла новые цифровые функции, однако не смогла обеспечить их бесперебойную работу.

Статистика подтверждает, что гибридные модели и электромобили вызывают значительно больше нареканий, чем традиционные бензиновые версии. Бренд сделал ставку именно на электрификацию модельного ряда, поэтому количество технических ошибок стремительно возросло. Попытки интеграции софтверных решений в новые модели вроде EX30 пока приносят больше проблем, чем преимуществ.

Изменение стратегии

Прежние рекламные лозунги о долговечности и выносливости железа уступили место акцентам на технологичности и дизайне. Автомобили Volvo фактически перестали быть дорогими прочными инструментами, превратившись в предметы роскоши. Такая смена приоритетов часто разочаровывает лояльных клиентов, привыкших к легендарной надежности шведской стали.

Несмотря на трудности, компания пытается исправить ситуацию с помощью следующего поколения электрических платформ. Инженеры работают над оптимизацией систем, чтобы вернуть доверие покупателей и улучшить позиции в будущих рейтингах. Однако на сегодня путь от надежного инженерного бренда до высокотехнологичного люкса оказался слишком тернистым.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
