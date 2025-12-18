Подержанный Volvo XC60 II с дизельным двигателем: стоит ли купить

2018 Volvo XC60 Фото: motortrend.com

Второе поколение Volvo XC60, которое дебютировало в 2017 году, пользуется стабильным спросом среди ценителей премиальных кроссоверов. Несмотря на общемировой тренд на электрификацию, дизельные версии этой модели остаются популярными на вторичном рынке благодаря сочетанию мощности и умеренного расхода топлива. Однако эксплуатация таких авто имеет определенные особенности, о которых следует знать перед покупкой.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Особенности дизелей

Все дизельные модификации XC60 II оснащены 2-литровыми 4-цилиндровыми агрегатами семейства Drive-E. Они предлагаются в различных вариантах мощности: от базовых версий D3 (150 л.с.) до наиболее производительных D5 (235 л.с.).

Последние оснащены системой PowerPulse, которая использует сжатый воздух для устранения эффекта турбоямы. Хотя эта технология обеспечивает отличную динамику, она добавляет конструкции сложности, а замена баллона или патрубков системы может стать дополнительной статьей расходов.

Типичные проблемы

Основным вызовом для владельцев подержанных Volvo XC60 является система очистки выхлопных газов. Использование технологии SCR с жидкостью AdBlue требует внимания к состоянию форсунок и помпы. Выход из строя этих компонентов часто приводит к значительным финансовым затратам. Также на больших пробегах традиционно требуют проверки сажевый фильтр (DPF) и клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR), загрязнение которых влияет на стабильность работы двигателя.

Еще одним нюансом является привод газораспределительного механизма. Хотя производитель устанавливает достаточно длительные интервалы замены ремня ГРМ, специалисты рекомендуют проводить эту процедуру раньше, особенно при эксплуатации в сложных условиях. Несвоевременная замена может привести к критическому повреждению двигателя.

Трансмиссия и ходовая

Большинство дизельных XC60 на рынке оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Geartronic от компании Aisin. Она считается надежной, но только при условии регулярной замены масла (каждые 60 000-80 000 км), хотя официальный регламент не всегда это предусматривает.

Подвеска кроссовера обеспечивает высокий уровень комфорта, однако наличие пневматических баллонов в некоторых комплектациях повышает риски дорогостоящего ремонта в будущем. Ремонт стандартной многорычажной подвески дешевле, хотя она также требует периодической замены сайлентблоков и рычагов из-за значительного веса автомобиля.

Цены в Украине

На вторичном рынке Украины Volvo XC60 второго поколения представлен достаточно широко. Цена существенно зависит от года выпуска, пробега, типа двигателя и наличия пневмоподвески.