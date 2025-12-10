Подержанный универсал Volvo V50: стоит ли купить

2007 Volvo V50 Фото: engineindetail.com

Подержанный универсал Volvo V50 привлекает покупателей своей безопасностью и долговечностью, но требует внимательного подхода к выбору двигателя и ухода за подвеской. При грамотном обслуживании автомобиль способен без капитального ремонта преодолеть 500 000 километров.

АвтоЦентр

Несмотря на то, что Volvo V50 (2004-2012) является прямым конкурентом премиальных Audi A4 и BMW 3 серии, его база имеет бюджетное происхождение. Автомобиль построен на общей платформе с Ford Focus II, что обусловило его удачную, но порой дорогую в обслуживании ходовую часть.

Покупателей V50 привлекает его фирменная безопасность, сдержанный дизайн и качественные материалы салона, которые значительно лучше, чем у Ford.

Кузов Volvo V50 отличается высокой устойчивостью к коррозии благодаря хорошей обработке металла. Это один из факторов, позволяющий авто доживать до значительных пробегов.

Выбор двигателя

Наиболее надежными и рекомендованными агрегатами считаются атмосферные бензиновые моторы объемом 2 и 2,4 литра. Они относительно просты, имеют высокий ресурс и хорошо адаптируются к газобаллонному оборудованию. Турбированные 2.5T являются очень динамичными, но более дорогими в уходе.

Среди дизельных агрегатов высокой надежностью обладают:

1.6 HDi (совместная разработка PSA и Ford). Он очень экономичен, но требует регулярной профилактики системы вентиляции картерных газов, иначе может возникнуть масляное голодание турбины.

(совместная разработка PSA и Ford). Он очень экономичен, но требует регулярной профилактики системы вентиляции картерных газов, иначе может возникнуть масляное голодание турбины. 2.4 D5 (собственный 5-цилиндровый мотор Volvo). Он считается наиболее ресурсным и выносливым.

Дорогие недостатки

Задняя подвеска. Многорычажная конструкция от Focus обеспечивает хорошую управляемость, но требует дорогостоящей замены большого количества сайлентблоков.

Многорычажная конструкция от Focus обеспечивает хорошую управляемость, но требует дорогостоящей замены большого количества сайлентблоков. Автоматическая коробка передач (Aisin). В целом надежная, но критически нуждается в замене масла каждые 60 000 км. Игнорирование этого правила приводит к выходу коробки из строя уже после 200 000 пробега.

В целом надежная, но критически нуждается в замене масла каждые 60 000 км. Игнорирование этого правила приводит к выходу коробки из строя уже после 200 000 пробега. Электрика. Возможны проблемы с электронными блоками управления, которые требуют диагностики на специализированных СТО.

Цены в Украине

2004-2007 (ранние модели): 4500-6500 долларов

2008-2010 (рестайлинг): 6500-8 500 долларов

2011-2012 (последние годы выпуска): 8500-10 500+ долларов

Дизельные версии (особенно 1.6 HDi) обычно дороже из-за своей экономичности. Самые мощные бензиновые версии (2.5T) также могут иметь более высокую цену. Автомобили с механической коробкой передач часто дешевле, чем те, что оснащены надежным, но требовательным к обслуживанию автоматом Aisin. Машины с подтвержденной историей обслуживания (особенно с заменой масел в АКПП и ремонтом задней подвески) могут стоить на 500-1000 долларов дороже среднего.