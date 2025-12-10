Вживаний універсал Volvo V50: чи варто купити

2007 Volvo V50 Фото: engineindetail.com

Вживаний універсал Volvo V50 приваблює покупців своєю безпекою та довговічністю, але вимагає уважного підходу до вибору двигуна та догляду за підвіскою. При грамотному обслуговуванні автомобіль здатний без капітального ремонту подолати 500 000 кілометрів.

Шведський універсал

Попри те, що Volvo V50 (2004–2012) є прямим конкурентом преміальних Audi A4 та BMW 3 серії, його база має бюджетне походження. Автомобіль збудований на спільній платформі з Ford Focus II, що зумовило його вдалу, але часом дорогу в обслуговуванні ходову частину.

Покупців V50 приваблює його фірмова безпека, стриманий дизайн та якісні матеріали салону, які значно кращі, ніж у Ford.

Кузов Volvo V50 вирізняється високою стійкістю до корозії завдяки гарній обробці металу. Це один з факторів, що дозволяє авто доживати до значних пробігів.

Вибір двигуна

Найбільш надійними та рекомендованими агрегатами вважаються атмосферні бензинові мотори об'ємом 2 та 2,4 літра. Вони відносно прості, мають високий ресурс та добре адаптуються до газобалонного обладнання. Турбовані 2.5T є дуже динамічними, але дорожчими у догляді.

Серед дизельних агрегатів високу надійність мають:

1.6 HDi (спільна розробка PSA та Ford). Він дуже економічний, але вимагає регулярної профілактики системи вентиляції картерних газів, інакше може виникнути масляне голодування турбіни.

(спільна розробка PSA та Ford). Він дуже економічний, але вимагає регулярної профілактики системи вентиляції картерних газів, інакше може виникнути масляне голодування турбіни. 2.4 D5 (власний 5-циліндровий мотор Volvo). Він вважається найбільш ресурсним та витривалим.

Дорогі недоліки

Задня підвіска. Багатоважільна конструкція від Focus забезпечує хорошу керованість, але вимагає дорогої заміни великої кількості сайлентблоків.

Багатоважільна конструкція від Focus забезпечує хорошу керованість, але вимагає дорогої заміни великої кількості сайлентблоків. Автоматична коробка передач (Aisin). Загалом надійна, але критично потребує заміни оливи кожні 60 000 км. Ігнорування цього правила призводить до виходу коробки з ладу вже після 200 000 пробігу.

Загалом надійна, але критично потребує заміни оливи кожні 60 000 км. Ігнорування цього правила призводить до виходу коробки з ладу вже після 200 000 пробігу. Електрика. Можливі проблеми з електронними блоками керування, які вимагають діагностики на спеціалізованих СТО.

Ціни в Україні

2004–2007 (ранні моделі): 4500–6500 доларів

2008–2010 (рестайлінг): 6500–8 500 доларів

2011–2012 (останні роки випуску): 8500–10 500+ доларів

Дизельні версії (особливо 1.6 HDi) зазвичай дорожчі через свою економічність. Найпотужніші бензинові версії (2.5T) також можуть мати вищу ціну. Автомобілі з механічною коробкою передач часто дешевші, ніж ті, що оснащені надійним, але вимогливим до обслуговування автоматом Aisin. Машини з підтвердженою історією обслуговування (особливо з заміною олив в АКПП та ремонтом задньої підвіски) можуть коштувати на 500–1000 доларів дорожче середнього.