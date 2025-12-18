Вживаний Volvo XC60 II з дизельним двигуном: чи варто купити

2018 Volvo XC60 Фото: motortrend.com

Друге покоління Volvo XC60, яке дебютувало у 2017 році, має стабільний попит серед поціновувачів преміальних кросоверів. Попри загальносвітовий тренд на електрифікацію, дизельні версії цієї моделі залишаються популярними на вторинному ринку завдяки поєднанню потужності та помірної витрати пального. Проте експлуатація таких авто має певні особливості, про які варто знати перед купівлею.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Реклама

Читайте також:

Особливості дизелів

Усі дизельні модифікації XC60 II оснащені 2-літровими 4-циліндровими агрегатами сімейства Drive-E. Вони пропонуються у різних варіантах потужності: від базових версій D3 (150 к.с.) до найбільш продуктивних D5 (235 к.с.).

Останні оснащені системою PowerPulse, яка використовує стиснене повітря для усунення ефекту турбоями. Хоча ця технологія забезпечує відмінну динаміку, вона додає конструкції складності, а заміна балона чи патрубків системи може стати додатковою статтею витрат.

Типові проблеми

Основним викликом для власників вживаних Volvo XC60 є система очищення вихлопних газів. Використання технології SCR з рідиною AdBlue потребує уваги до стану форсунок та помпи. Вихід з ладу цих компонентів часто призводить до значних фінансових витрат. Також на великих пробігах традиційно потребують перевірки сажовий фільтр (DPF) та клапан рециркуляції вихлопних газів (EGR), забруднення яких впливає на стабільність роботи двигуна.

Ще одним нюансом є привід газорозподільного механізму. Хоча виробник встановлює досить тривалі інтервали заміни ременя ГРМ, фахівці рекомендують проводити цю процедуру раніше, особливо при експлуатації в складних умовах. Несвоєчасна заміна може призвести до критичного пошкодження двигуна.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний універсал Volvo V50

Які автомобілі мають найнадійніші турбодвигуни

Трансмісія та ходова

Більшість дизельних XC60 на ринку оснащені 8-ступеневою автоматичною коробкою передач Geartronic від компанії Aisin. Вона вважається надійною, але лише за умови регулярної заміни оливи (кожні 60 000-80 000 км), хоча офіційний регламент не завжди це передбачає.

Підвіска кросовера забезпечує високий рівень комфорту, проте наявність пневматичних балонів у деяких комплектаціях підвищує ризики дорогого ремонту у майбутньому. Ремонт стандартної багатоважільної підвіски є дешевшим, хоча вона також потребує періодичної заміни сайлентблоків та важелів через значну вагу автомобіля.

Ціни в Україні

На вторинному ринку України Volvo XC60 другого покоління представлений досить широко. Ціна суттєво залежить від року випуску, пробігу, типу двигуна та наявності пневмопідвіски.