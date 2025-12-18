Відео
Головна Авто Чи варто купити вживаний Volvo XC60 II з дизельним двигуном

Чи варто купити вживаний Volvo XC60 II з дизельним двигуном

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 06:45
Вживаний Volvo XC60 II з дизельним двигуном: чи варто купити
2018 Volvo XC60 Фото: motortrend.com

Друге покоління Volvo XC60, яке дебютувало у 2017 році, має стабільний попит серед поціновувачів преміальних кросоверів. Попри загальносвітовий тренд на електрифікацію, дизельні версії цієї моделі залишаються популярними на вторинному ринку завдяки поєднанню потужності та помірної витрати пального. Проте експлуатація таких авто має певні особливості, про які варто знати перед купівлею.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Читайте також:

Особливості дизелів

Усі дизельні модифікації XC60 II оснащені 2-літровими 4-циліндровими агрегатами сімейства Drive-E. Вони пропонуються у різних варіантах потужності: від базових версій D3 (150 к.с.) до найбільш продуктивних D5 (235 к.с.).

Останні оснащені системою PowerPulse, яка використовує стиснене повітря для усунення ефекту турбоями. Хоча ця технологія забезпечує відмінну динаміку, вона додає конструкції складності, а заміна балона чи патрубків системи може стати додатковою статтею витрат.

Типові проблеми

Основним викликом для власників вживаних Volvo XC60 є система очищення вихлопних газів. Використання технології SCR з рідиною AdBlue потребує уваги до стану форсунок та помпи. Вихід з ладу цих компонентів часто призводить до значних фінансових витрат. Також на великих пробігах традиційно потребують перевірки сажовий фільтр (DPF) та клапан рециркуляції вихлопних газів (EGR), забруднення яких впливає на стабільність роботи двигуна.

Ще одним нюансом є привід газорозподільного механізму. Хоча виробник встановлює досить тривалі інтервали заміни ременя ГРМ, фахівці рекомендують проводити цю процедуру раніше, особливо при експлуатації в складних умовах. Несвоєчасна заміна може призвести до критичного пошкодження двигуна.

Також читайте:

Чи варто купити вживаний універсал Volvo V50

Які автомобілі мають найнадійніші турбодвигуни

Трансмісія та ходова

Більшість дизельних XC60 на ринку оснащені 8-ступеневою автоматичною коробкою передач Geartronic від компанії Aisin. Вона вважається надійною, але лише за умови регулярної заміни оливи (кожні 60 000-80 000 км), хоча офіційний регламент не завжди це передбачає.

Підвіска кросовера забезпечує високий рівень комфорту, проте наявність пневматичних балонів у деяких комплектаціях підвищує ризики дорогого ремонту у майбутньому. Ремонт стандартної багатоважільної підвіски є дешевшим, хоча вона також потребує періодичної заміни сайлентблоків та важелів через значну вагу автомобіля.

Ціни в Україні

На вторинному ринку України Volvo XC60 другого покоління  представлений досить широко. Ціна суттєво залежить від року випуску, пробігу, типу двигуна та наявності пневмопідвіски.

  • Дорестайлінгові моделі (2017–2020). Вартість стартує від 26 000 доларів за авто з великим пробігом (понад 200 000 км) або пригнані зі США з незначними пошкодженнями. Доглянуті європейські дизельні версії в гарних комплектаціях коштують у межах 32 000–38 000 доларів.
  • Оновлені моделі та м'які гібриди (з 2021). Ціни на свіжіші екземпляри після рестайлінгу починаються від 42 000 доларів. Версії з мінімальним пробігом або у спортивному обвісі R-Design можуть коштувати 48 000–55 000 доларів.
  • Plug-in Hybrid. Вживані плагін-гібриди оцінюються у 45 000–65 000 доларів залежно від місткості батареї та року випуску.

авто проблеми поради ціни автомобіль дизпаливо вживані авто Volvo
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
