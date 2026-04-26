Подержанный Volvo S90/V9: плюсы и распространенные неисправности

Volvo S90 2020 года. Фото: motortrend.com

Одними из самых элегантных представителей бизнес-класса на вторичном рынке остаются Volvo S90/V90 (2016-2024). Модели предлагают сочетание современных технологий, высокого уровня безопасности и скандинавского комфорта. Наличие исключительно 4-цилиндровых двигателей и сложных электронных систем требует особого внимания при выборе подержанного экземпляра.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

Элегантный премиум

Седан Volvo S90 и универсал V90 стали достойными преемниками серии S80, предлагая новый уровень роскоши и современную платформу SPA. Автомобили выделяются сдержанным дизайном и просторным салоном, где основное внимание уделено комфорту пассажиров. Качество сборки находится на высоком уровне.

Интерьер привлекает качественными материалами и большим центральным дисплеем, который заменил большинство физических кнопок. Седан предлагает багажник на 500 л, а универсал обеспечивает 560 л полезного пространства для путешествий. Особого внимания заслуживает версия Cross Country с повышенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом для легкого бездорожья.

Технические особенности

Все двигатели линейки относятся к одному семейству VEA и имеют объем 2 л. После обновления 2020 года все агрегаты получили систему мягкого гибрида, а максимальную скорость ограничили отметкой 180 км/ч. Большинство версий работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, которая славится своей выносливостью при своевременном сервисе.

Читайте также:

Система полного привода на базе муфты Haldex работает быстро и эффективно, помогая уверенно держать дорогу при любых условиях. Подвеска обеспечивает стабильность и безопасность, хотя некоторые владельцы считают звукоизоляцию недостаточной для премиального сегмента. Использование композитной листовой рессоры в задней подвеске является нетипичным, но надежным решением для длительной эксплуатации.

Возможные неисправности

Дизельные агрегаты серии VEA иногда страдают от протечек масла через сальники или трещин в блоках цилиндров. Важно уделять внимание фильтру DPF и не прерывать процесс сгорания сажи для сохранения ресурса системы. Появление запаха выхлопных газов в салоне на холостом ходу сигнализирует о необходимости ремонта системы рециркуляции или выпускного коллектора.

Бензиновые версии считаются более надежными, однако требуют профилактической замены сепаратора масла во избежание проблем с вентиляцией картера. Из-за попадания горючего в масло интервал его замены стоит сократить до 10 000 или 15 000 км. Своевременное обновление масла в автоматической коробке каждые две или три замены в двигателе является залогом долголетия трансмиссии.

Рекомендации владельцам

Подвеска автомобиля демонстрирует большую прочность, требуя лишь мелкого ремонта до пробега 200 000 км. Однако некоторые рычаги подвески имеют высокую стоимость, поэтому перед покупкой стоит провести тщательную диагностику ходовой части. Оригинальные детали обычно служат долго, что частично компенсирует затраты на их замену при больших пробегах.

Зимой следует быть осторожными с накоплением влаги в салоне, так как она может повредить электронный модуль под сиденьем водителя. Также рекомендуется проверять систему кондиционирования на герметичность шлангов, замена которых может быть дорогостоящей процедурой.

