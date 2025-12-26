Чи варто купувати вживану Toyota Yaris Cross: головні факти

2021 Toyota Yaris Cross Фото: infocar.ua

Кросовер Toyota Yaris Cross швидко здобув популярність на вторинному ринку завдяки поєднанню компактних розмірів та надійної гібридної системи. Попри репутацію безпроблемного авто, існують певні технічні та експлуатаційні аспекти, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Особливості конструкції

Модель побудована на базі звичайного Yaris, проте вирізняється значно вищим дорожнім просвітом, що становить 17,5 см. Це забезпечує високу посадку та чудову видимість у всіх напрямках, що є вагомою перевагою для міської експлуатації. Дизайн кузова є досить консервативним порівняно з моделлю C-HR, без зайвих складних ліній.

Внутрішній простір пропонує достатньо місця над головою навіть для високих пасажирів, проте простір для ніг на задньому ряду може бути обмеженим.

В оздобленні інтер'єру переважає твердий пластик, особливо на дверних панелях, що дещо знижує відчуття комфорту. Об'єм багажника становить 397 літрів для версій із переднім приводом та 320 літрів для модифікацій із повним приводом AWD-i.

Гібридна установка

Основу моторної гами складає гібридна система на базі 1,5-літрового 3-циліндрового двигуна загальною потужністю 116 к.с. Автомобіль демонструє високу паливну ефективність: у міському циклі споживання пального становить приблизно 4,5–5 літрів на 100 км. На швидкісних трасах цей показник зростає до 7,5–8 літрів через особливості аеродинаміки високого кузова.

Під час інтенсивного прискорення безступенева трансмісія e-CVT може створювати характерний шум, що є особливістю роботи таких агрегатів. Ходова частина налаштована досить жорстко, особливо у версіях із 18-дюймовими колесами, що позитивно впливає на керованість у поворотах, але знижує плавність ходу на поганому покритті.

Потенційні проблеми

Toyota Yaris Cross вважається надійним автомобілем, проте покупцям вживаних екземплярів слід перевірити кілька вузлів:

12-вольтовий акумулятор, який може розряджатися під час тривалих простоїв;

мультимедійну систему, де іноді трапляються програмні збої при з'єднанні зі смартфонами;

гальмівні диски та колодки, а також відсутність витоків у амортизаторах, що іноді зношуються передчасно.

Загалом модель приваблює відсутністю серйозних проблем з корозією та стабільною роботою електронних систем допомоги водієві.

Ціни в Україні

На українському вторинному ринку ціни на цей кросовер залежать від року випуску, пробігу та комплектації. Більшість пропозицій на кінець 2025 року складають авто в гарному технічному стані з повною історією обслуговування.