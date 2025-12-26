Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Вживаний Toyota Yaris Cross — чи варто переплачувати за гібрид

Вживаний Toyota Yaris Cross — чи варто переплачувати за гібрид

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 17:30
Чи варто купувати вживану Toyota Yaris Cross: головні факти
2021 Toyota Yaris Cross Фото: infocar.ua

Кросовер Toyota Yaris Cross швидко здобув популярність на вторинному ринку завдяки поєднанню компактних розмірів та надійної гібридної системи. Попри репутацію безпроблемного авто, існують певні технічні та експлуатаційні аспекти, на які варто звернути увагу перед покупкою.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Реклама
Читайте також:

Особливості конструкції

Модель побудована на базі звичайного Yaris, проте вирізняється значно вищим дорожнім просвітом, що становить 17,5 см. Це забезпечує високу посадку та чудову видимість у всіх напрямках, що є вагомою перевагою для міської експлуатації. Дизайн кузова є досить консервативним порівняно з моделлю C-HR, без зайвих складних ліній.

Внутрішній простір пропонує достатньо місця над головою навіть для високих пасажирів, проте простір для ніг на задньому ряду може бути обмеженим.

В оздобленні інтер'єру переважає твердий пластик, особливо на дверних панелях, що дещо знижує відчуття комфорту. Об'єм багажника становить 397 літрів для версій із переднім приводом та 320 літрів для модифікацій із повним приводом AWD-i.

Гібридна установка

Основу моторної гами складає гібридна система на базі 1,5-літрового 3-циліндрового двигуна загальною потужністю 116 к.с. Автомобіль демонструє високу паливну ефективність: у міському циклі споживання пального становить приблизно 4,5–5 літрів на 100 км. На швидкісних трасах цей показник зростає до 7,5–8 літрів через особливості аеродинаміки високого кузова.

Під час інтенсивного прискорення безступенева трансмісія e-CVT може створювати характерний шум, що є особливістю роботи таких агрегатів. Ходова частина налаштована досить жорстко, особливо у версіях із 18-дюймовими колесами, що позитивно впливає на керованість у поворотах, але знижує плавність ходу на поганому покритті.

Також читайте:

Чому вживаний кросовер Toyota продається краще нових моделей

Названо компактний кросовер надійніший за Toyota та Honda

Потенційні проблеми

Toyota Yaris Cross вважається надійним автомобілем, проте покупцям вживаних екземплярів слід перевірити кілька вузлів:

  • 12-вольтовий акумулятор, який може розряджатися під час тривалих простоїв;
  • мультимедійну систему, де іноді трапляються програмні збої при з'єднанні зі смартфонами;
  • гальмівні диски та колодки, а також відсутність витоків у амортизаторах, що іноді зношуються передчасно.

Загалом модель приваблює відсутністю серйозних проблем з корозією та стабільною роботою електронних систем допомоги водієві.

Ціни в Україні

На українському вторинному ринку ціни на цей кросовер залежать від року випуску, пробігу та комплектації. Більшість пропозицій на кінець 2025 року складають авто в гарному технічному стані з повною історією обслуговування.

  • Автомобілі (2021–2022): від 950 000 до 1 150 000 грн.
  • Екземпляри (2023–2024) у топових комплектаціях: від 1 200 000 до 1 400 000 грн.

авто поради автомобіль характеристики гібрид Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації