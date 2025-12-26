Видео
Главная Авто Подержанный Toyota Yaris Cross — стоит ли переплачивать за гибрид

Подержанный Toyota Yaris Cross — стоит ли переплачивать за гибрид

Дата публикации 26 декабря 2025 17:30
Стоит ли покупать подержанную Toyota Yaris Cross: главные факты
2021 Toyota Yaris Cross Фото: infocar.ua

Кроссовер Toyota Yaris Cross быстро получил популярность на вторичном рынке благодаря сочетанию компактных размеров и надежной гибридной системы. Несмотря на репутацию беспроблемного авто, существуют определенные технические и эксплуатационные аспекты, на которые стоит обратить внимание перед покупкой.

Об этом написал Interia Motoryzacja.

Читайте также:

Особенности конструкции

Модель построена на базе обычного Yaris, однако отличается значительно более высоким дорожным просветом, который составляет 17,5 см. Это обеспечивает высокую посадку и отличную видимость во всех направлениях, что является весомым преимуществом для городской эксплуатации. Дизайн кузова является достаточно консервативным по сравнению с моделью C-HR, без лишних сложных линий.

Внутреннее пространство предлагает достаточно места над головой даже для высоких пассажиров, однако пространство для ног на заднем ряду может быть ограниченным.

В отделке интерьера преобладает твердый пластик, особенно на дверных панелях, что несколько снижает ощущение комфорта. Объем багажника составляет 397 литров для версий с передним приводом и 320 литров для модификаций с полным приводом AWD-i.

Гибридная установка

Основу моторной гаммы составляет гибридная система на базе 1,5-литрового 3-цилиндрового двигателя общей мощностью 116 л.с. Автомобиль демонстрирует высокую топливную эффективность: в городском цикле потребление топлива составляет примерно 4,5-5 литров на 100 км. На скоростных трассах этот показатель возрастает до 7,5-8 литров из-за особенностей аэродинамики высокого кузова.

При интенсивном ускорении бесступенчатая трансмиссия e-CVT может создавать характерный шум, что является особенностью работы таких агрегатов. Ходовая часть настроена достаточно жестко, особенно в версиях с 18-дюймовыми колесами, что положительно влияет на управляемость в поворотах, но снижает плавность хода на плохом покрытии.

Также читайте:

Почему подержанный кроссовер Toyota продается лучше новых моделей

Назван компактный кроссовер надежнее Toyota и Honda

Потенциальные проблемы

Toyota Yaris Cross считается надежным автомобилем, однако покупателям подержанных экземпляров следует проверить несколько узлов:

  • 12-вольтовый аккумулятор, который может разряжаться во время длительных простоев;
  • мультимедийную систему, где иногда случаются программные сбои при соединении со смартфонами;
  • тормозные диски и колодки, а также отсутствие утечек в амортизаторах, которые иногда изнашиваются преждевременно.

В целом модель привлекает отсутствием серьезных проблем с коррозией и стабильной работой электронных систем помощи водителю.

Цены в Украине

На украинском вторичном рынке цены на этот кроссовер зависят от года выпуска, пробега и комплектации. Большинство предложений на конец 2025 года составляют авто в хорошем техническом состоянии с полной историей обслуживания.

  • Автомобили (2021-2022): от 950 000 до 1 150 000 грн.
  • Экземпляры (2023-2024) в топовых комплектациях: от 1 200 000 до 1 400 000 грн.

авто советы автомобиль характеристики гибрид Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
