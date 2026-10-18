Плюси та мінуси вживаної Mazda 6: на що звернути увагу

Mazda 6 2018 року. Фото: netcarshow.com

Японський седан середнього класу залишається популярним варіантом на вторинному ринку. Практична Mazda 6 третього покоління приваблює покупців елегантним дизайном та високою надійністю основних вузлів. Проте перед купівлею варто враховувати специфіку обслуговування силових агрегатів і не найкращу шумку. Ретельна перевірка технічного стану дозволить знайти збережений екземпляр для щоденних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Кузов та салон

Третє покоління японського автомобіля дебютувало наприкінці 2012 року і залишалося на конвеєрі тривалий час, отримавши за цей період два планових оновлення. Покупцям пропонували класичний 4-дверний седан та практичний п'ятидверний універсал. Довжина седана становить 487 см, ширина — 184 см, а колісна база сягає 283 см, тоді як універсал має трохи коротшу базу у 275 см. Лакофарбове покриття та метал добре протистоять корозії, тому сліди іржі зазвичай свідчать про кустарне відновлення після аварії.

Інтер'єр машини орієнтований на комфорт водія та пасажирів, а в топовій комплектації SkyDream використовуються натуральна шкіра, замша й деталі з японського дерева Cен.

Ергономіка залишається чудовою завдяки збереженню фізичних кнопок та регуляторів. Проте за простором на другому ряду сидінь модель трохи поступається деяким конкурентам у своєму класі, тому високі пасажири можуть відчувати брак місця для ніг.

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З боку електроніки та обладнання власники відзначають появу кольорового проєкційного дисплея, цифрової панелі приладів та підтримку систем Apple CarPlay та Android Auto у пізніших версіях.

Серед типових експлуатаційних проблем виділяють передчасний знос механізму електричного складання бічних дзеркал та знос дверних ущільнювачів, через які в салон може потрапляти волога. Також до 2017 року випуску спостерігалися зауваження щодо слабкої шумоізоляції на високій швидкості.

Двигуни та трансмісія

Бензинова лінійка представлена атмосферними 4-циліндровими моторами родини Skyactiv об'ємом 2 та 2,5 л потужністю від 145 до 192 к.с. Вони мають високий ступінь стиснення та безпосередній вприск пального, що вимагає використання якісного бензину та ускладнює встановлення ГБО.

Середня витрата пального становить від 9 до 12 л/100 км у місті, проте ці мотори вважаються найбільш надійними та простими в обслуговуванні. На американському ринку також трапляється 2,5-літровий турбодвигун на 250 к.с.

Дизельний 2,2-літровий мотор Skyactiv-D пропонує потужність 150, 175 або 184 к.с. і тішить низькою витратою пального на рівні 5–7 л/100 км. Проте цей варіант вимагає уважнішого сервісу через наявність подвійного турбонаддуву, сажового фільтра та двомасового маховика. На ранніх екземплярах 2013 року траплявся знос розподільчих валів, але проблему швидко ліквідували. Також слід контролювати стан ланцюга ГРМ та відсутність протікань оливи з-під кришки клапанів.

Керування автомобілем дарує справжнє задоволення завдяки зібраній підвісці та чіткій роботі механічної коробки передач з короткими ходами важеля. Автоматична трансмісія демонструє високу надійність при регулярній заміні робочої рідини.

Модель чудово тримає дорогу, повільно втрачає в ціні й залишається вигідним придбанням при виборі доглянутого екземпляра з прозорою історією.

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