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Главная Авто Подержанный седан Mazda 6: все плюсы и минусы автомобиля

Подержанный седан Mazda 6: все плюсы и минусы автомобиля

Ua ru
18 октября 2026 17:40
Плюсы и минусы подержанной Mazda 6: на что следует обратить внимание
Mazda 6 2018 года. Фото: netcarshow.com

Японский седан среднего класса пользуется популярностью на вторичном рынке. Практичная Mazda 6 третьего поколения привлекает покупателей элегантным дизайном и высокой надежностью основных узлов. Однако перед покупкой стоит учитывать особенности обслуживания силовых агрегатов и не самую лучшую шумоизоляцию. Тщательная проверка технического состояния позволит найти ухоженный экземпляр для повседневных поездок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Кузов и салон

Третье поколение японского автомобиля дебютировало в конце 2012 года и оставалось в производстве в течение длительного времени, получив за этот период два плановых обновления. Покупателям предлагали классический 4-дверный седан и практичный 5-дверный универсал. Длина седана составляет 487 см, ширина — 184 см, а колесная база достигает 283 см, тогда как у универсала база немного короче — 275 см. Лакокрасочное покрытие и металл хорошо противостоят коррозии, поэтому следы ржавчины обычно свидетельствуют о кустарном восстановлении после аварии.

Интерьер автомобиля ориентирован на комфорт водителя и пассажиров, а в топовой комплектации SkyDream используются натуральная кожа, замша и детали из японского дерева Сен.

Эргономика остается превосходной благодаря сохранению физических кнопок и регуляторов. Однако по простору на втором ряду сидений модель немного уступает некоторым конкурентам в своем классе, поэтому высокие пассажиры могут испытывать недостаток места для ног.

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Багажник седана вмещает 480 л, а универсал предлагает от 522 до 1664 л при сложенном заднем сиденье.

Что касается электроники и оборудования, владельцы отмечают появление цветного проекционного дисплея, цифровой приборной панели и поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto в более поздних версиях.

Среди типичных эксплуатационных проблем выделяют преждевременный износ механизма электрического складывания боковых зеркал и износ дверных уплотнителей, из-за которых в салон может попадать влага. Также в моделях до 2017 года выпуска отмечалась слабая шумоизоляция на высокой скорости.

Двигатели и трансмиссия

Бензиновая линейка представлена атмосферными 4-цилиндровыми двигателями семейства Skyactiv объемом 2 и 2,5 л мощностью от 145 до 192 л.с. Они отличаются высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском топлива, что требует использования качественного бензина и затрудняет установку ГБО.

Средний расход топлива составляет от 9 до 12 л/100 км в городе, однако эти двигатели считаются наиболее надёжными и простыми в обслуживании. На американском рынке также встречается 2,5-литровый турбодвигатель мощностью 250 к.с.

Дизельный 2,2-литровый двигатель Skyactiv-D предлагает мощность 150, 175 или 184 л.с. и отличается низким расходом топлива на уровне 5–7 л/100 км. Однако этот вариант требует более тщательного обслуживания из-за наличия двойного турбонаддува, сажевого фильтра и двухмассового маховика. На ранних экземплярах 2013 года встречался износ распределительных валов, но проблему быстро устранили. Также следует контролировать состояние цепи ГРМ и отсутствие утечек масла из-под крышки клапанов.

Управление автомобилем доставляет истинное удовольствие благодаря качественной подвеске и четкой работе механической коробки передач с короткими ходами рычага. Автоматическая коробка передач демонстрирует высокую надежность при регулярной замене рабочей жидкости.

Модель отлично держит дорогу, медленно теряет в цене и остается выгодной покупкой при выборе ухоженного экземпляра с прозрачной историей.

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авто автомобиль подержанные авто Mazda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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