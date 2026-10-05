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Подержанные модели Mazda, которые рекомендуют приобрести механики

Ua ru
5 октября 2026 15:20
ТОП-10 подержанных автомобилей Mazda: лучшие модели на вторичном рынке
Mazda CX-5 2021 года. Фото: netcarshow.com

Японский производитель давно завоевал репутацию бренда, умеющего создавать эмоциональные и надежные автомобили по разумной цене. На вторичном рынке модели Mazda занимают особую нишу между массовым сегментом и премиум-классом. Они предлагают покупателям качественные материалы отделки салона, увлекательную управляемость и проверенные временем силовые агрегаты. Эксперты выделили десять лучших вариантов с пробегом, которые полностью оправдывают вложенные средства.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Легендарные модели

Родстер Mazda MX-5 третьего поколения NC (2006–2015) предлагает отличное сочетание комфорта и спортивного характера. Просторный салон, 2-литровый двигатель мощностью 170 л.с. и сбалансированная подвеска делают его удобным для повседневных поездок.

Четвертое поколение Mazda MX-5 ND (с 2016 года) получило двигатель мощностью 181 к.с., сохранило идеальное распределение веса по осям и весит всего 1043 кг.

Для ценителей эксклюзива подойдет купе Mazda RX-8 (2009–2011) с роторным двигателем мощностью 238 л.с., однако оно требует бережного обслуживания.

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Заряженный хэтчбек Mazdaspeed3 (2010–2013) оснащен 2,3-литровым турбомотором мощностью 260 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль предлагает спортивные сиденья, 18-дюймовые колеса и более жесткую подвеску для активного вождения.

Для повседневных задач отлично подойдет обычная Mazda3 третьего поколения (2014–2018) с экономичными атмосферными двигателями Skyactiv объемом 2 л (155 л.с.) или 2,5 л (184 л.с.), которые расходуют всего 5,9 л/100 км на трассе.

Седан Mazda6 третьего поколения (2014–2021) — отличная альтернатива Toyota Camry и Honda Accord. Модель отличается богатым оснащением, современными системами безопасности и низким расходом топлива благодаря регенеративной системе i-ELOOP.

Практичные кроссоверы

В сегменте компактных кроссоверов хорошие позиции занимает Mazda CX-3 (2016–2021) с 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 146 л.с., который демонстрирует расход около 6,9 л/100 км.

Более современная городская Mazda CX-30 (с 2020 года) выпускается с двигателями объемом 2,5 л мощностью 186 л.с. или в турбоверсии мощностью 227 л.с.

Среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5 второго поколения (2017–2026) ценят за тихий салон, качественные материалы и надежный 2,5-литровый двигатель мощностью 187 л.с.

Большой 3-рядный семейный кроссовер Mazda CX-9 второго поколения (2016–2023) получил 2,5-литровый турбодвигатель и способен перевозить большую семью с высоким уровнем комфорта.

Кроссоверы этой марки предлагают отделку салона, которая приближается к уровню премиальных брендов, оставаясь при этом значительно более экономичными в обслуживании.

Ранее Новини.LIVE писали о самых быстрых автомобилях Mazda всех времен. В подборку вошли как классические роторные спорткары и заряженные хэтчбеки, так и современные мощные гибридные кроссоверы.

Также читайте о пяти компактных кроссоверах, превосходящих Mazda CX-5. Перечень сильных конкурентов, которые во многих независимых рейтингах и экспертных обзорах превосходят японский бестселлер по уровню комфорта, технологий и практичности.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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