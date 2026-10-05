ТОП-10 вживаних авто Mazda: кращі моделі на вторинному ринку

Mazda CX-5 2021 року. Фото: netcarshow.com

Японський виробник давно здобув репутацію бренду, який вміє створювати емоційні та надійні автомобілі за адекватною ціною. На вторинному ринку моделі Mazda займають особливу нішу між масовим сегментом та преміумкласом. Вони пропонують покупцям якісні матеріали оздоблення салону, азартну керованість та перевірені часом силові агрегати. Експерти виділили десять найкращих варіантів з пробігом, які повністю виправдовують витрачені кошти.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Легендарні моделі

Родстер Mazda MX-5 третього покоління NC (2006–2015) пропонує відмінне поєднання комфорту та спортивного характеру. Просторий салон, 2-літровий мотор на 170 к.с. та збалансована підвіска роблять його зручним для щоденних поїздок.

Четверта генерація Mazda MX-5 ND (з 2016 року) отримала двигун потужністю 181 к.с., зберегла ідеальний розподіл ваги по осях та важить лише 1043 кг.

Для поціновувачів ексклюзиву підійде купе Mazda RX-8 (2009–2011) з роторним мотором на 238 к.с., проте воно вимагає дбайливого обслуговування.

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Заряджений хетчбек Mazdaspeed3 (2010–2013) оснащений 2,3-літровим турбомотором потужністю 260 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Машина пропонує спортивні сидіння, 18-дюймові колеса й жорсткішу підвіску для активного водіння.

Для повсякденних завдань чудово підійде звичайна Mazda3 третього покоління (2014–2018) з економними атмосферниками Skyactiv об’ємом 2 л (155 к.с.) або 2,5 л (184 к.с.), які споживають лише 5,9 л/100 км на трасі.

Седан Mazda6 третього покоління (2014–2021) є чудовою альтернативою Toyota Camry та Honda Accord. Модель виділяється багатим оснащенням, сучасними системами безпеки та низькою витратою пального завдяки регенеративній системі i-ELOOP.

Практичні кросовери

У сегменті компактних кросоверів гарні позиції займає Mazda CX-3 (2016–2021) з 2-літровим атмосферним мотором на 146 к.с., який демонструє витрату близько 6,9 л/100 км.

Більш сучасний міський Mazda CX-30 (з 2020 року) випускається з моторами 2.5 л потужністю 186 к.с. або турбоверсією на 227 к.с.

Середньорозмірний кросовер Mazda CX-5 другого покоління (2017–2026) цінують за тихий салон, якісні матеріали та надійний 2,5-літровий двигун на 187 к.с.

Великий трирядний сімейний кросовер Mazda CX-9 другого покоління (2016–2023) отримав 2,5-літровий турбомотор та здатний перевозити велику родину з високим рівнем комфорту.

Кросовери марки пропонують оздоблення салону, яке наближається до преміальних брендів, залишаючись значно дешевшими в обслуговуванні.

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