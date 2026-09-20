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Головна Авто Найшвидші автомобілі Mazda усіх часів

Найшвидші автомобілі Mazda усіх часів

Ua ru
20 вересня 2026 15:45
ТОП найшвидших авто Mazda: від легендарного RX-7 до гібридів
Mazda CX-60 Hybrid 2025 року. Фото: netcarshow.com

Японський автовиробник протягом багатьох десятиліть будує автомобілі з особливою філософією задоволення від водіння та азартного характеру. Конструктори марки завжди робили ставку на легкий кузов, збалансовану підвіску та відмінну керованість у поворотах. Багато серійних машин компанії Mazda демонструють високі показники розгону від старту до 100 км/год. Серед найшвидших представників бренду є як класичні роторні спорткари та заряджені хетчбеки, так і сучасні потужні гібридні кросовери.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Трекові легенди

Абсолютним лідером за динамікою розгону залишається культове купе RX-7 покоління FD із 2-турбінним роторним мотором 13B. Автомобіль підкорює позначку 100 км/год лише за 5 секунд.

Заряджений хетчбек MazdaSpeed 3 другого покоління з 2,3-літровим турбомотором потужністю 263 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою передач розганяється до 100 км/год за 5,2 секунди.

Сучасний легкий родстер MX-5 Miata покоління ND із мотором на 181 к.с. долає позначку 100 км/год за 5,6 секунди.

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Такий самий результат у 5,6 секунди демонструють повнопривідний спортивний седан MazdaSpeed 6 з 274-сильним мотором та сучасний повнопривідний хетчбек Mazda 3 Turbo з 2,5-літровим турбоагрегатом.

Замикає групу трекових авто останній роторний спорткар RX-8 з мотором 1,3 л на 230 к.с., який після пробігу та обкатки набирає 100 км/год за 5,9 секунди.

Потужні кросовери

Сучасні електрифіковані кросовери марки не поступаються за динамікою спортивним седанам минулих років. Європейський кросовер CX-60 Hybrid з плагін-гібридною установкою на 327 к.с. розганяється до 100 км/год за 5,8 секунди та пропонує до 62 км пробігу виключно на електротязі.

Американські моделі CX-70 Hybrid та великий трирядний сімейний кросовер CX-90 Hybrid з установками на 323 к.с. долають 100 км/год за 5,9 секунди.

Компактний кросовер CX-30 Turbo з 2,5-літровим турбомотором на 250 к.с. набирає 100 км/год за 5,8 секунди через меншу масу кузова. Друге покоління кросовера CX-5 Turbo з аналогічним силовим агрегатом досягає 100 км/год за 6,2 секунди.

Повнопривідний кросовер CX-50 Turbo для активного відпочинку з низьким силуетом даху набирає 100 км/год за 6,4 секунди та зберігає високий рівень комфорту в далеких подорожах.

Раніше Новини.LIVE писали, найнадійнішу Mazda за останні 25 років. Родстер Mazda MX-5 Miata, який дебютував у 1989 році, став справжнім символом витривалості.

Також читайте, які компактні кросовери кращі за Mazda CX-30. Автомобільні експерти виділяють п'ять моделей, які пропонують більше зручностей для щоденного використання.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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