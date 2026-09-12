Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Автомобільна марка, яка має найвищі рейтинги безпеки у 2026 році

Автомобільна марка, яка має найвищі рейтинги безпеки у 2026 році

Ua ru
12 вересня 2026 15:45
Хто випускає найбезпечніші автомобілі у 2026 році
Mazda CX-5 2026 року. Фото: netcarshow.com

Безпека сучасного транспортного засобу залежить не лише від міцності кузова під час удару. Фахівці оцінюють ефективність електронних систем, прогнозованість гальмування та зручність органів керування в салоні. Щорічні незалежні рейтинги безпеки допомагають покупцям визначити найнадійніші моделі на ринку. За результатами випробувань 2026 року першу сходинку у списку найбезпечніших брендів посіла Mazda.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Реклама

Лідери випробувань

Високий результат Mazda забезпечила наявність нагород Top Safety Pick+ від інституту IIHS практично у всього модельного ряду. Переважна більшість машин бренду пропонує просте фізичне керування основними функціями, що не відволікає водія від дороги. До першої п'ятірки найбезпечніших марок також увійшли Genesis, Acura, Lincoln та Hyundai. Далі у рейтингу розташувалися Honda, Nissan, Audi, Subaru та Kia.

Американський бренд Lincoln став приємним винятком серед виробників великих позашляховиків. Більше ніж 50% моделей цієї марки отримали найвищу оцінку за зручність інтер'єру та ефективність засобів захисту. Також у середині списку опинилися Cadillac, Chevrolet, Ford та GMC. Стабільне гальмування та зрозуміла керованість екстреного рівня дозволили лінійці обійти багатьох конкурентів.

Причини падіння

Відомий безпекою бренд Volvo цього року не потрапив до першої десятки за версією Consumer Reports. Головною причиною стало масове перенесення фізичних кнопок на сенсорні екрани. Експерти зазначають, що складне меню змушує водія постійно відволікатися від спостереження за дорожньою обстановкою.

Читайте також:

На останніх позиціях опинилися Land Rover, Tesla, Rivian, Jeep та Mitsubishi. Складне екранне меню Tesla Model 3 та Model Y опустило бренд на четверте місце з кінця. Масивні позашляховики потребують довшого гальмівного шляху, а відсутність офіційних краш-тестів для окремих нових моделей автоматично знижує підсумковий бал.

Раніше Новини.LIVE писали, який рік випуску Mazda CX-5 варто купити в Україні. Перед покупкою важливо розібратися у нюансах обох поколінь кросовера, щоб обрати найбільш безпроблемний варіант.

Також ознайомтеся з рейтингом найпопулярніших нових авто в Україні у 2026 році. Порівняно з липнем продажі впали на 7,6%, а відносно торішніх показників зменшилися майже на третину.

рейтинг Tesla авто Ford Mitsubishi автомобіль безпека Honda Audi Nissan Volvo Subaru Jeep Mazda Acura Chevrolet Kia Hyundai Land Rover Rivian GMC Cadillac Lincoln Genesis
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації