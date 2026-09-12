Хто випускає найбезпечніші автомобілі у 2026 році

Mazda CX-5 2026 року. Фото: netcarshow.com

Безпека сучасного транспортного засобу залежить не лише від міцності кузова під час удару. Фахівці оцінюють ефективність електронних систем, прогнозованість гальмування та зручність органів керування в салоні. Щорічні незалежні рейтинги безпеки допомагають покупцям визначити найнадійніші моделі на ринку. За результатами випробувань 2026 року першу сходинку у списку найбезпечніших брендів посіла Mazda.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Лідери випробувань

Високий результат Mazda забезпечила наявність нагород Top Safety Pick+ від інституту IIHS практично у всього модельного ряду. Переважна більшість машин бренду пропонує просте фізичне керування основними функціями, що не відволікає водія від дороги. До першої п'ятірки найбезпечніших марок також увійшли Genesis, Acura, Lincoln та Hyundai. Далі у рейтингу розташувалися Honda, Nissan, Audi, Subaru та Kia.

Американський бренд Lincoln став приємним винятком серед виробників великих позашляховиків. Більше ніж 50% моделей цієї марки отримали найвищу оцінку за зручність інтер'єру та ефективність засобів захисту. Також у середині списку опинилися Cadillac, Chevrolet, Ford та GMC. Стабільне гальмування та зрозуміла керованість екстреного рівня дозволили лінійці обійти багатьох конкурентів.

Причини падіння

Відомий безпекою бренд Volvo цього року не потрапив до першої десятки за версією Consumer Reports. Головною причиною стало масове перенесення фізичних кнопок на сенсорні екрани. Експерти зазначають, що складне меню змушує водія постійно відволікатися від спостереження за дорожньою обстановкою.

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На останніх позиціях опинилися Land Rover, Tesla, Rivian, Jeep та Mitsubishi. Складне екранне меню Tesla Model 3 та Model Y опустило бренд на четверте місце з кінця. Масивні позашляховики потребують довшого гальмівного шляху, а відсутність офіційних краш-тестів для окремих нових моделей автоматично знижує підсумковий бал.

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