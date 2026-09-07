Які нові авто купують українці у 2026 році: огляд ринку та марок

Toyota RAV4 2026 року. Фото: netcarshow.com

Український ринок нових легковиків у серпні 2026 року показав помітне скорочення реєстрацій. Порівняно з липнем продажі впали на 7,6%, а відносно торішніх показників зменшилися майже на третину. Бестселером серед покупців залишається японський кросовер Toyota RAV4, який формує значну частку загального обсягу ринку. Головною причиною загального спаду стало суттєве скорочення попиту на електричні машини після повернення ПДВ.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Загальні цифри

Протягом серпня українські номери отримали 4 794 нові легковики, що стало найнижчим результатом з початку весни. Переважну більшість реалізованих машин становив імпорт у кількості 4 654 одиниці. Частка техніки, виготовленої або переобладнаної всередині країни, склала лише 140 примірників.

Структура продажів за типом живлення розподілилася наступним чином.

Бензинові авто: 1 765 одиниць. Гібриди: 1 627 од. Дизельні: 881 од. Електромобілі: 504 од. Авто з ГБО: 17 од.

Сегмент електричних машин просів найсильніше, втративши понад дві третини торішніх обсягів. Повернення податку на додану вартість з початку 2026 року суттєво змінило пріоритети українських покупців.

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Рейтинг марок

Бренд Toyota продемонстрував упевнене зростання та зайняв понад п'яту частину українського ринку. Решта виробників сумарно втратили значний обсяг продажів порівняно з попереднім місяцем.

Toyota: 1 068 одиниць. Skoda: 429 од. Renault: 376 од. Volkswagen: 269 од. BYD: 266 од. Hyundai: 258 од. Mazda: 188 од. BMW: 186 од. Suzuki: 150 од. Zeekr: 120 од.

Бренд Renault піднявся на третю сходинку завдяки зростанню продажів своїх бюджетних кросоверів. Китайські виробники електричних машин BYD та Zeekr також покращили власні позиції.

Модельні лідери

Японська модель Toyota RAV4 упевнено утримує першість, займаючи майже 10% усього українського ринку. Суттєвий ривок зробив седан Toyota Camry, який завдяки високому попиту піднявся з шістнадцятого на п'яте місце.

Toyota RAV4: 445 одиниць. Renault Duster: 267 од. Hyundai Tucson: 200 од. Skoda Kodiaq: 180 од. Toyota Camry: 174 од. Toyota Yaris Cross: 153 од. Toyota Land Cruiser Prado: 138 од. BYD Sea Lion 06: 130 од. Mazda CX-5: 121 од. Volkswagen Touareg: 96 од.

Перша десятка авто повністю контролює близько 40% загальних продажів нових машин. ТОП-10 марок загалом охоплює майже 70% українського авторинку.

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