Особливості гібрида Toyota RAV4, які водії оцінили найбільше

Toyota RAV4 2026 року. Фото: Toyota

Новий Toyota RAV4 Hybrid 2026 року став одним з найпопулярніших компактних кросоверів завдяки зразковому балансу паливної економічності, практичності та повсякденної зручності. Модель пропонує сучасні технології без надмірної футуристичності, а спільна платформа з популярним седаном Camry дозволила повністю перевести лінійку на ефективні гібридні силові агрегати. Водії високо оцінили комплекс експлуатаційних характеристик, які полегшують щоденні поїздки та далекі подорожі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

Гібридні платформи

Покупцям доступні три різні за потужністю варіанти силових установок на базі 2,5-літрового 4-циліндрового двигуна та варіатора CVT. Стандартна версія з переднім приводом використовує два електромотори загальною потужністю 219 к.с. Ця модифікація демонструє дивовижну економічність на рівні компактних легкових авто: 5,74 л/100 км у місті та 6,19 л/100 км на шосе.

Модифікація з повним приводом додає третій електричний мотор на задній осі, зберігаючи сумарну віддачу на рівні 219 к.с. Витрата пального тут збільшується зовсім незначно: до 6 л/100 км у міському циклі та 6.,6 л/100 км на трасі.

Найпотужнішим у лінійці є підзарядний плагін-гібрид RAV4 PHEV, який видає 320 к.с. Завдяки місткій батареї цей кросовер здатний подолати до 68 км виключно на електричній тязі, а його середня витрата у змішаному режимі становить близько 5,74 л/100 км. Потужна версія штатно оснащена повним приводом та демонструє чудову динаміку, прискорюючись до 100 км/год усього за 5.2 с.

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Електронний привід

Унікальна система електронного повного приводу суттєво відрізняється від традиційних механічних аналогів. Задню вісь обертає окремий третій електромотор, який миттєво забезпечує додаткове зчеплення саме тоді, коли це необхідно. Таке інженерне рішення гарантує високу стабільність під час руху в дощ або сніг.

Електронний привід підвищує прохідність автомобіля на ґрунтових дорогах та легких лісових стежках без критичного збільшення витрати пального. Додатковим плюсом повнопривідних версій є збільшена до 1587 кг вага лінійного буксирування.

Безпека руху

Усі комплектації автомобіля стандартно оснащені передовим пакетом безпеки Toyota Safety Sense 4.0. Електронний комплекс містить систему попередження про лобове зіткнення з автоматичним гальмуванням, асистент утримання смуги руху та адаптивний круїз-контроль. Також передбачена функція центрування у смузі та моніторинг сліпих зон.

Преміальні версії додатково пропонують систему автоматичного гальмування на низьких швидкостях і камери кругового огляду. Електроніка ефективно допомагає водієві орієнтуватися у щільних міських заторах та під час паркування. Захисні системи вчасно попереджають про небезпеку та допомагають уникнути серйозних аварійних ситуацій.

Просторий салон

Кросовер зберігає класичну практичну форму кузова без модного купеподібного силуету, який зазвичай зменшує корисний простір. В обох рядах передбачено багато місця для дорослих пасажирів.

Об'єм багажного відділення за задніми сидіннями становить солідні 1070 л, чого цілком вистачає для речей п'яти пасажирів. Якщо скласти задній ряд крісел у рівну підлогу, корисний об'єм зростає до 1993 л.

Салон укомплектований новою мультимедійною системою з базовим 10,5-дюймовим дисплеєм або великим 12,9-дюймовим екраном у топових версіях. Медіасистема підтримує бездротове підключення Apple CarPlay та Android Auto, а також хмарну навігацію в усіх комплектаціях.

Раніше Новини.LIVE писали, що чекає на водія, який стане власником Toyota RAV4 2016 року. Навіть такий зразок витривалості має свої технічні нюанси та критичні зауваження від власників.

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