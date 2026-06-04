Особенности гибрида Toyota RAV4, которые водители оценили больше всего

Toyota RAV4 2026 года. Фото: Toyota

Новый Toyota RAV4 Hybrid 2026 года стал одним из самых популярных компактных кроссоверов благодаря образцовому балансу топливной экономичности, практичности и повседневного удобства. Модель предлагает современные технологии без чрезмерной футуристичности, а общая платформа с популярным седаном Camry позволила полностью перевести линейку на эффективные гибридные силовые агрегаты. Водители высоко оценили комплекс эксплуатационных характеристик, которые облегчают ежедневные поездки и дальние путешествия.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Гибридные платформы гибридные платформы

Покупателям доступны три разных по мощности варианта силовых установок на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового двигателя и вариатора CVT. Стандартная версия с передним приводом использует два электромотора общей мощностью 219 л.с. Эта модификация демонстрирует удивительную экономичность на уровне компактных легковых авто: 5,74 л/100 км в городе и 6,19 л/100 км на шоссе.

Модификация с полным приводом добавляет третий электрический мотор на задней оси, сохраняя суммарную отдачу на уровне 219 л.с. Расход топлива здесь увеличивается совсем незначительно: до 6 л/100 км в городском цикле и 6,6 л/100 км на трассе.

Самым мощным в линейке является подзарядный плагин-гибрид RAV4 PHEV, который выдает 320 л.с. Благодаря емкой батарее этот кроссовер способен преодолеть до 68 км исключительно на электрической тяге, а его средний расход в смешанном режиме составляет около 5,74 л/100 км. Мощная версия штатно оснащена полным приводом и демонстрирует отличную динамику, ускоряясь до 100 км/ч всего за 5.2 с.

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Электронный привод

Уникальная система электронного полного привода существенно отличается от традиционных механических аналогов. Заднюю ось вращает отдельный третий электромотор, который мгновенно обеспечивает дополнительное сцепление именно тогда, когда это необходимо. Такое инженерное решение гарантирует высокую стабильность при движении в дождь или снег.

Электронный привод повышает проходимость автомобиля на грунтовых дорогах и легких лесных тропах без критического увеличения расхода топлива. Дополнительным плюсом полноприводных версий является увеличенный до 1587 кг вес линейной буксировки.

Безопасность движения

Все комплектации автомобиля стандартно оснащены передовым пакетом безопасности Toyota Safety Sense 4.0. Электронный комплекс включает систему предупреждения о лобовом столкновении с автоматическим торможением, ассистент удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрена функция центрирования в полосе и мониторинг слепых зон.

Премиальные версии дополнительно предлагают систему автоматического торможения на низких скоростях и камеры кругового обзора. Электроника эффективно помогает водителю ориентироваться в плотных городских пробках и при парковке. Защитные системы вовремя предупреждают об опасности и помогают избежать серьезных аварийных ситуаций.

Просторный салон

Кроссовер сохраняет классическую практичную форму кузова без модного купеобразного силуэта, который обычно уменьшает полезное пространство. В обоих рядах предусмотрено много места для взрослых пассажиров.

Объем багажного отделения за задними сиденьями составляет солидные 1070 л, чего вполне хватает для вещей пяти пассажиров. Если сложить задний ряд кресел в ровный пол, полезный объем возрастает до 1993 л.

Салон укомплектован новой мультимедийной системой с базовым 10,5-дюймовым дисплеем или большим 12,9-дюймовым экраном в топовых версиях. Медиасистема поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также облачную навигацию во всех комплектациях.

Ранее Новини.LIVE писали, что ждет водителя, который станет владельцем Toyota RAV4 2016 года. Даже такой образец выносливости имеет свои технические нюансы и критические замечания от владельцев.

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