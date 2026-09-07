Какие новые авто покупают украинцы в 2026 году: обзор рынка и марок

Toyota RAV4 2026 года. Фото: netcarshow.com

Украинский рынок новых легковых автомобилей в августе 2026 года продемонстрировал заметное сокращение регистраций. По сравнению с июлем продажи упали на 7,6%, а по сравнению с прошлогодними показателями сократились почти на треть. Бестселлером среди покупателей остается японский кроссовер Toyota RAV4, на долю которого приходится значительная часть общего объема рынка. Главной причиной общего спада стало существенное сокращение спроса на электромобили после возврата НДС.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Общие цифры

В течение августа украинские номера получили 4 794 новых легковых автомобиля, что стало самым низким показателем с начала весны. Подавляющее большинство проданных машин составил импорт в количестве 4 654 единиц. Доля техники, изготовленной или переоборудованной внутри страны, составила всего 140 экземпляров.

Структура продаж по типу двигателя распределилась следующим образом.

Бензиновые автомобили: 1 765 штук. Гибриды: 1 627 шт. Дизельные: 881 шт. Электромобили: 504 шт. Автомобили с ГБО: 17 шт.

Сегмент электромобилей просел сильнее всего, потеряв более двух третей прошлогодних объемов. Возвращение налога на добавленную стоимость с начала 2026 года существенно изменило приоритеты украинских покупателей.

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Рейтинг марок

Бренд Toyota продемонстрировал уверенный рост и занял более пятой части украинского рынка. Остальные производители в совокупности потеряли значительный объем продаж по сравнению с предыдущим месяцем.

Toyota: 1 068 штук. Skoda: 429 шт. Renault: 376 шт. Volkswagen: 269 шт. BYD: 266 шт. Hyundai: 258 шт. Mazda: 188 шт. BMW: 186 шт. Suzuki: 150 шт. Zeekr: 120 шт.

Бренд Renault поднялся на третье место благодаря росту продаж своих бюджетных кроссоверов. Китайские производители электромобилей BYD и Zeekr также улучшили свои позиции.

Лидеры по моделям

Японская модель Toyota RAV4 уверенно удерживает лидерство, занимая почти 10% всего украинского рынка. Существенный рывок совершил седан Toyota Camry, который благодаря высокому спросу поднялся с шестнадцатого на пятое место.

Toyota RAV4: 445 штук. Renault Duster: 267 шт. Hyundai Tucson: 200 шт. Skoda Kodiaq: 180 шт. Toyota Camry: 174 шт. Toyota Yaris Cross: 153 шт. Toyota Land Cruiser Prado: 138 шт. BYD Sea Lion 06: 130 шт. Mazda CX-5: 121 шт. Volkswagen Touareg: 96 шт.

Первая десятка автомобилей полностью контролирует около 40% общих продаж новых машин. ТОП-10 марок в целом охватывает почти 70% украинского авторынка.

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