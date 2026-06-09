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Главная Авто Лучшие новые семейные авто в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км

Лучшие новые семейные авто в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 13:50
Лучшие новые семейные авто в Украине с расходом топлива до 5 л/100 км
Citroen C4 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня традиционные электромобили после отмены льгот на НДС заметно подорожали, а угроза блэкаутов и очереди у быстрых розеток делают их менее практичными для дальних путешествий. В такой ситуации идеальным решением становятся современные гибриды. Они позволяют существенно экономить на заправках, но при этом не заставляют семью тесниться в маленьких малолитражках.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

Китайский прорыв

Пятое место в рейтинге занимает новый кроссовер MG ZS Hybrid+. Автомобиль заметно подрос, получив длину более 4,4 м и колесную базу 2,6 м. Под капотом работает самозарядный гибрид на базе 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя, суммарно выдающих 197 л.с.

Электроника самостоятельно регулирует работу силовой установки, часто переводя машину на чистое электричество в городских пробках. В реальных условиях эксплуатации этот кроссовер демонстрирует аппетит на уровне 5 л/100 км. Дополнительным преимуществом модели является привлекательная стартовая цена в Украине, которая начинается примерно от 1 025 000 гривен.

Испанская практичность

На четвертой позиции расположился вместительный универсал Seat Leon Sportstourer eTSI, длиной 4,6 м. Машина построена на модернизированной платформе MQB-EВО и предлагает водителю отличную управляемость, цифровой кокпит и огромный багажник объемом 630 л. Для перевозки больших грузов полезное пространство можно легко увеличить до 1600 л, сложив кресла заднего ряда.

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Силовая установка представляет собой мягкий гибрид на основе 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 л.с. и 48-вольтового стартер-генератора. Система не позволяет ехать исключительно на электрической тяге, но помогает активно ускоряться и глушить двигатель при движении накатом. Средний расход топлива составляет 4,9 л/100 км, однако высокая цена от 1 367 600 гривен помешала модели подняться выше в топе.

Корейский футуризм

Бронзу забирает кроссовер Hyundai Kona Hybrid с яркой внешностью и сплошной светодиодной линией на капоте. Несмотря на компактные габариты, салон вполне просторный, а багажное отделение вмещает от 466 до 1241 л. Интерьер выделяется широкоформатным дисплеем из двух сопряженных экранов, но разработчики сохранили и удобные физические клавиши.

Гибридная система выдает пиковую мощность 141 л.с. и старается выключать бензиновый атмосферник при каждом удобном случае. Модель идеально приспособлена для неспешных городских поездок, где управлять темпом можно одной педалью благодаря эффективной рекуперации. Стоимость этого технологичного кроссовера в автосалонах стартует от 1 362 200 гривен.

Японский баланс

Серебряным призером становится Toyota Corolla Cross, которая недавно пережила обновление внешности. Салон автомобиля получил фирменную практичную архитектуру с большим цифровым щитком и улучшенной шумоизоляцией. Самозарядный двухлитровый гибрид с трансмиссией e-CVT выдает 197 л.с. и разгоняет машину до сотни за 8,4 с.

Главный козырь этой модели заключается в расходе топлива, который составляет всего 4,3 л/100 км. Однако ценообразование в Украине имеет свои особенности. Официальные японские машины стоят от 1 770 000 гривен, что дороже старшего RAV4. Зато версии от независимых поставщиков, которые как раз вписываются в начальный бюджет от 1 181 900 гривен, везут к нам с китайского рынка.

Французский комфорт

Золото рейтинга неожиданно завоевывает стильный Citroen C4 Hybrid 136. Французский автомобиль удачно балансирует на грани классов хэтчбека и кроссовера, предлагая длину более 4,3 м и большую колесную базу. Главным преимуществом модели является чрезвычайно мягкая фирменная подвеска с гидравлическими отбойниками, которая образцово поглощает любые неровности дорожного покрытия.

Полноценная самозарядная гибридная установка на базе 1,2-литрового турбомотора выдает на пике 145 л.с. Благодаря скромному весу Citroen C4 расходует в среднем всего 4,2 л/100 км. Сочетание высокого комфорта хода, минимального аппетита и привлекательной цены от 1 171 800 гривен делает французскую модель абсолютным лидером для рациональной семьи.

Ранее Новини.LIVE писали, что лучше: гибрид с подзарядкой или электрокар с удлинителем запаса хода. Выбор конкретного типа питания напрямую влияет на топливную эффективность и общий комфорт во время ежедневных поездок.

Также читайте, почему водители электрокаров меняют авто в четыре раза чаще владельцев машин с ДВС. Стремительный ежегодный прогресс в сфере увеличения емкости тяговых батарей и развития мультимедийных систем заставляет потребителей постоянно переходить на более современные варианты.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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