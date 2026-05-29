Почему водители электрокаров меняют авто в четыре раза чаще владельцев ДВС

Электрокары на зарядке.

Автомобильная индустрия переживает трансформацию, которая существенно меняет подходы к владению транспортом. Последние аналитические данные выявили пропасть между циклами обновления машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромобилями. Бензиновые и дизельные авто остаются в собственности одного человека на десятилетия, тогда как электрические модели меняются с удивительной скоростью.

Разные реальности

По данным компании S&P Global Mobility, владельцы бензиновых машин эксплуатируют их в среднем в течение 12 лет. Такая многолетняя верность обусловлена высокой надежностью конструкций, длительной проверкой временем и организованным рынком качественного сервисного ремонта.

Противоположная ситуация наблюдается в сегменте электрического транспорта, где покупатели обычно избавляются от машин каждые 3 года.

По данным Recurrent, около 50% всех недавно реализованных электрокаров покупались через сделки краткосрочной аренды. Первые покупатели таких машин обычно рассматривают их как высокотехнологичные гаджеты и стремятся регулярно получать самые свежие инженерные новинки.

Ключевые факторы

Главным стимулом ускоренного оборота электромобилей стала система лизинга, которая превратилась в абсолютную норму для сегмента. Стремительный ежегодный прогресс в сфере увеличения емкости тяговых батарей и развития мультимедийных систем заставляет потребителей постоянно переходить на более современные варианты.

При этом реальные исследования показывают, что сами аккумуляторы оказываются гораздо более прочными, чем ожидалось ранее. Лишь около 4% источников питания требуют полной замены в течение всего предусмотренного цикла эксплуатации.

Перспективы рынка

Быстрые темпы обновления автопарка привели к настоящему взрыву на вторичном рынке электрических машин. Массовое поступление трехлетних подержанных экземпляров открывает отличные возможности доступа к электромобилям для семей с умеренным уровнем доходов.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), за следующие 10 лет электромобили перестанут так быстро меняться, а цены на них снизятся. Технологии станут привычными, поэтому люди перестанут менять авто каждые три года и начнут ездить на них гораздо дольше. Это станет финансово выгодно, что в конце концов убедит даже ярых сторонников топливных машин перейти на электрокары.

