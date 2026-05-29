Чому водії електрокарів міняють авто вчетверо частіше за власників ДВЗ

Електрокари на зарядці. Колаж: Новини.LIVE

Автомобільна індустрія переживає трансформацію, яка суттєво змінює підходи до володіння транспортом. Останні аналітичні дані виявили прірву між циклами оновлення машин з традиційними двигунами внутрішнього згоряння та електромобілями. Бензинові та дизельні авто залишаються у власності однієї людини на десятиліття, тоді як електричні моделі змінюються з дивовижною швидкістю.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Різні реальності

За даними компанії S&P Global Mobility, власники бензинових машин експлуатують їх у середньому протягом 12 років. Така багаторічна вірність зумовлена високою надійністю конструкцій, тривалою перевіркою часом та організованим ринком якісного сервісного ремонту.

Протилежна ситуація спостерігається у сегменті електричного транспорту, де покупці зазвичай позбуваються машин кожні 3 роки.

За даними Recurrent, близько 50% усіх нещодавно реалізованих електрокарів купувалися через угоди короткострокової оренди. Перші покупці таких машин зазвичай розглядають їх як високотехнологічні гаджети та прагнуть регулярно отримувати найсвіжіші інженерні новинки.

Читайте також:

Ключові фактори

Головним стимулом прискореного обігу електромобілів стала система лізингу, яка перетворилася на абсолютну норму для сегмента. Стрімкий щорічний прогрес у сфері збільшення місткості тягових батарей та розвитку мультимедійних систем змушує споживачів постійно переходити на сучасніші варіанти.

При цьому реальні дослідження показують, що самі акумулятори виявляються набагато міцнішими, ніж очікувалося раніше. Лише близько 4% джерел живлення вимагають повної заміни протягом усього передбаченого циклу експлуатації.

Перспективи ринку

Швидкі темпи оновлення автопарку призвели до справжнього вибуху на вторинному ринку електричних машин. Масове надходження трирічних вживаних екземплярів відкриває чудові можливості доступу до електромобілів для родин з помірним рівнем доходів.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), за наступні 10 років електромобілі перестануть так швидко змінюватися, а ціни на них знизяться. Технології стануть звичними, тому люди перестануть міняти авто кожні три роки й почнуть їздити на них набагато довше. Це стане фінансово вигідно, що врешті-решт переконає навіть затятих прихильників паливних машин перейти на електрокари.

Раніше Новини.LIVE писали, чим люди дихають в нових авто. Автомобільний клуб ADAC провів у Німеччині дослідження якості повітря всередині кількох свіжих моделей. Лабораторні тести виявили перевищення норм токсичних сполук, здатних викликати нудоту та головний біль.

Також зʼясувалося, що надійніше: плагін-гібриди чи електрокари. Британська аналітична компанія Generational у межах проєкту Battery Performance Index провела масштабне дослідження батарей вживаних машин.