Названі авто з пробігом, що найчастіше міняють власників

Ринок вживаних автомобілів в Україні приховує складні історії з численними аваріями, перепродажами та змінами країн реєстрації. Звіти carVertical за 2025 рік демонструють випадки, коли окремі транспортні засоби мали понад 20 власників або реєструвалися у шести різних державах. Подібна статистика часто свідчить про наявність критичних дефектів, які змушують водіїв позбуватися машини невдовзі після придбання.

Рекордна зміна

Найбільшу кількість власників серед перевірених в Україні моделей мав Volkswagen Passat, показник якого в окремих звітах сягнув 23 осіб. Слідом за ним опинилися Mercedes-Benz E-Class, Opel Insignia, Mazda 3 та Škoda Octavia, кожна з яких змінила по 19 господарів.

Фахівець carVertical Матас Бузеліс пояснює: "Якщо в автомобіля часто змінюються власники, це може свідчити про наявність серйозних проблем, які просто не усуваються".

У таких випадках транспортний засіб перетворюється на об'єкт постійного перепродажу, де кожен наступний водій намагається позбутися клопітного майна.

Географія перепродажів

Деякі автомобілі преміумсегмента демонструють широку географію переміщень між різними країнами. Моделі Audi A6 та Mercedes-Benz S-Class реєструвалися у шести різних державах перед потраплянням до українського покупця. Популярні кросовери Audi Q7 та Lexus RX також мають у своїй історії реєстрації у пʼяти різних країнах, що суттєво ускладнює відстеження їхньої реальної біографії.

Ситуація ускладнюється тим, що Німеччина, яка експортує близько 2 000 000 авто щорічно, не передає дані про історію транспортних засобів за кордон. Після продажу в іншу країну минула історія машини стає недоступною у відкритих базах даних, залишаючись лише в архівах німецьких установ. Це дозволяє нечесним продавцям приховувати негативні факти про ввезені з-за кордону автомобілі та вводити покупців в оману.

Приховані пошкодження

Звіти розкривають випадки з десятками записів про страхові випадки та аварії. Рекордсменом в Україні став BMW X5 з 25 зафіксованими пошкодженнями, а Toyota Avensis та Volkswagen Touareg мають по 23 такі записи. Часто загальна вартість збитків для люксових авто, як Mercedes-Benz V-класу або BMW M4, сягає 115 000 євро, що свідчить про відновлення після критичних ударів.

Крім аварійного минулого, покупці стикаються з масштабною фальсифікацією пробігу на сотні тисяч кілометрів. У моделей Porsche Panamera показники одометра коригували в середньому на 256 000 км, а у Chevrolet Camaro — на 252 000 км. Такі маніпуляції змушують водіїв переплачувати значні суми за фактично зношений транспортний засіб, що потребує капітальних вкладень.

