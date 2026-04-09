Главная Авто Названы авто с пробегом, которые чаще всего меняют владельцев

Названы авто с пробегом, которые чаще всего меняют владельцев

Дата публикации 9 апреля 2026 19:45
Рынок подержанных автомобилей в Украине скрывает сложные истории с многочисленными авариями, перепродажами и изменениями стран регистрации. Отчеты carVertical за 2025 год демонстрируют случаи, когда отдельные транспортные средства имели более 20 владельцев или регистрировались в шести разных государствах. Подобная статистика часто свидетельствует о наличии критических дефектов, которые заставляют водителей избавляться от машины вскоре после приобретения.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на исследование carVertical.

Рекордная смена

Наибольшее количество владельцев среди проверенных в Украине моделей имел Volkswagen Passat, показатель которого в отдельных отчетах достиг 23 человек. Вслед за ним оказались Mercedes-Benz E-Class, Opel Insignia, Mazda 3 и Škoda Octavia, каждая из которых сменила по 19 хозяев.

Специалист carVertical Матас Бузелис объясняет: "Если у автомобиля часто меняются владельцы, это может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, которые просто не устраняются".

В таких случаях транспортное средство превращается в объект постоянной перепродажи, где каждый следующий водитель пытается избавиться от хлопотного имущества.

Читайте также:

География перепродаж

Некоторые автомобили премиум-сегмента демонстрируют широкую географию перемещений между разными странами. Модели Audi A6 и Mercedes-Benz S-Class регистрировались в шести разных государствах перед попаданием к украинскому покупателю. Популярные кроссоверы Audi Q7 и Lexus RX также имеют в своей истории регистрации в пяти разных странах, что существенно затрудняет отслеживание их реальной биографии.

Ситуация осложняется тем, что Германия, которая экспортирует около 2 000 000 авто ежегодно, не передает данные об истории транспортных средств за границу. После продажи в другую страну прошлая история машины становится недоступной в открытых базах данных, оставаясь лишь в архивах немецких учреждений. Это позволяет нечестным продавцам скрывать негативные факты о ввозимых из-за рубежа автомобилях и вводить покупателей в заблуждение.

Скрытые повреждения

Отчеты раскрывают случаи с десятками записей о страховых случаях и авариях. Рекордсменом в Украине стал BMW X5 с 25 зафиксированными повреждениями, а Toyota Avensis и Volkswagen Touareg имеют по 23 такие записи. Часто общая стоимость ущерба для люксовых авто, как Mercedes-Benz V-класса или BMW M4, достигает 115 000 евро, что свидетельствует о восстановлении после критических ударов.

Помимо аварийного прошлого, покупатели сталкиваются с масштабной фальсификацией пробега на сотни тысяч километров. У моделей Porsche Panamera показатели одометра корректировали в среднем на 256 000 км, а у Chevrolet Camaro - на 252 000 км. Такие манипуляции заставляют водителей переплачивать значительные суммы за фактически изношенное транспортное средство, требующее капитальных вложений.

Ранее Новини.LIVE писали о лучшем времени для покупки подержанного автомобиля. Терпение окупается, ведь в определенные периоды года можно получить не только широкий выбор транспортных средств, но и сниженные цены.

Также читайте, какие модели авто продают с реально скрученным пробегом. По данным carVertical, лидером по количеству таких случаев стал Toyota Avensis. Какие еще модели попали в антирейтинг?

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
