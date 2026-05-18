Чим люди дихають в нових авто: тривожні результати дослідження

ADAC перевіряє авто в лабораторії. Фото: ADAC

Специфічний аромат нового автомобіля водії часто вважають ознакою престижу, проте експерти застерігають від прихованої небезпеки цього явища. Автомобільний клуб ADAC провів у Німеччині дослідження якості повітря всередині кількох свіжих моделей. Лабораторні тести виявили перевищення норм токсичних сполук, здатних викликати нудоту та головний біль. Проблема загострюється у спеку, позаяк під впливом тепла випари від пластику та клею стають інтенсивнішими.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Об'єкти випробувань

Фахівці аналізували вміст формальдегіду, бензолу та ксилолу в машинах, що перебували в експлуатації від кількох тижнів до кількох місяців. Перевірку проводили у різних температурних режимах для імітації умов стоянки та руху.

Експерти оцінювали зміну екологічних показників повітря протягом певного часу. Особливу увагу приділяли тривалому перебуванню транспортних засобів на сонці без кондиціонування.

До переліку протестованих моделей увійшли:

VW Golf eTSI (39 та 200 днів експлуатації);

(39 та 200 днів експлуатації); Dacia Spring (92 дні);

(92 дні); BYD Seal 6 DM-i Touring (116 днів);

(116 днів); Hyundai Kona (216 днів).

Оцінка запаху

Органолептичний тест проводили за шкалою від 1 до 6 балів, де вища оцінка означала нестерпний аромат. Вимірювання проходили за температури +23 °C спочатку на парковці, а згодом з запущеною вентиляцією. Найкращі результати несподівано продемонструвала Dacia Spring з оцінками 2,5 та 3 бали.

Найгірші показники зафіксували у німецькому Volkswagen Golf, аромат якого на стоянці оцінили у 4 бали. Навіть після 200 днів експлуатації ситуація в його салоні суттєво не покращилася. Показники Hyundai Kona склали 3 та 3,5 бала, а китайський BYD стабільно утримував 3,5 бала в обох режимах.

Лабораторні висновки

За помірних умов усі машини вклалися у майбутній норматив вмісту формальдегіду у 0,062 мг/м куб, який діятиме від середини 2027 року. Проте під час нагрівання салону сонячними променями концентрація отруйних речовин стрімко зростала вище дозволених меж.

Китайський BYD суттєво перевищив безпечні ліміти через велику кількість ксилолу, що провокує нездужання, перетнувши межу 0,10 мг/м куб. Модель також продемонструвала найгірший рівень загальних летких органічних сполук. На відміну від інших авто, де провітрювання швидко знижувало небезпеку, в BYD шкідливий рівень залишався високим навіть після увімкнення вентиляції.

