Україна
Чем люди дышат в новых авто: тревожные результаты исследования

Чем люди дышат в новых авто: тревожные результаты исследования

Дата публикации 18 мая 2026 11:40
Чем люди дышат в новых авто: тревожные результаты исследования
ADAC проверяет авто в лаборатории. Фото: ADAC

Специфический аромат нового автомобиля водители часто считают признаком престижа, однако эксперты предостерегают от скрытой опасности этого явления. Автомобильный клуб ADAC провел в Германии исследование качества воздуха внутри нескольких свежих моделей. Лабораторные тесты выявили превышение норм токсичных соединений, способных вызвать тошноту и головную боль. Проблема обостряется в жару, поскольку под воздействием тепла испарения от пластика и клея становятся более интенсивными.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Объекты испытаний

Специалисты анализировали содержание формальдегида, бензола и ксилола в машинах, находившихся в эксплуатации от нескольких недель до нескольких месяцев. Проверку проводили в различных температурных режимах для имитации условий стоянки и движения.

Эксперты оценивали изменение экологических показателей воздуха в течение определенного времени. Особое внимание уделяли длительному пребыванию транспортных средств на солнце без кондиционирования.

В перечень протестированных моделей вошли:

  • VW Golf eTSI (39 и 200 дней эксплуатации);
  • Dacia Spring (92 дня);
  • BYD Seal 6 DM-i Touring (116 дней);
  • Hyundai Kona (216 дней).

Оценка запаха

Органолептический тест проводили по шкале от 1 до 6 баллов, где более высокая оценка означала невыносимый аромат. Измерения проходили при температуре +23 °C сначала на парковке, а затем с запущенной вентиляцией. Лучшие результаты неожиданно продемонстрировала Dacia Spring с оценками 2,5 и 3 балла.

Худшие показатели зафиксировали у немецкого Volkswagen Golf, аромат которого на стоянке оценили в 4 балла. Даже после 200 дней эксплуатации ситуация в его салоне существенно не улучшилась. Показатели Hyundai Kona составили 3 и 3,5 балла, а китайский BYD стабильно удерживал 3,5 балла в обоих режимах.

Лабораторные выводы

При умеренных условиях все машины уложились в будущий норматив содержания формальдегида в 0,062 мг/м куб, который будет действовать с середины 2027 года. Однако при нагревании салона солнечными лучами концентрация ядовитых веществ стремительно возрастала выше разрешенных пределов.

Китайский BYD существенно превысил безопасные лимиты из-за большого количества ксилола, провоцирующего недомогание, пересекая предел 0,10 мг/м куб. Модель также продемонстрировала худший уровень общих летучих органических соединений. В отличие от других авто, где проветривание быстро снижало опасность, в BYD вредный уровень оставался высоким даже после включения вентиляции.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько реально служит аккумулятор плагин-гибридного авто. Немецкие эксперты из ADAC проанализировали тысячи подержанных моделей, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Также читайте, почему Toyota попала в список авто, которые чаще всего ломаются. Отчет ADAC базируется на реальных случаях вмешательства служб помощи на дорогах Германии.

авто опасные вещества исследование автомобиль опасность запах
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
