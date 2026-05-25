Плагін-гібриди чи електрокари: що надійніше

Дата публікації: 25 травня 2026 06:00
Електромобілі та плагін-гібриди. Фото: consumerreports.org

Зростання популярності екологічного транспорту призвело до активного формування вторинного ринку електрифікованих машин. Під час купівлі плагін-гібридів та електромобілів ключовим фактором фінансових ризиків стає залишковий ресурс акумулятора. Британська аналітична компанія Generational у рамках проєкту Battery Performance Index провела масштабне дослідження батарей вживаних машин. Отримані результати продемонстрували, яка категорія авто є надійнішою в умовах тривалої експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Результати тестів

Експерти проаналізували приблизно 1000 акумуляторів від вживаних підзарядних гібридних автомобілів та порівняли з даними 1000 електрокарів віком від одного до 12 років. Загальний технічний стан здоров'я батарей у гібридних моделях виявився значно гіршим. Середня залишкова місткість блоків підзарядних авто зафіксована на позначці 94,27% від початкового заводського значення, тоді як в електромобілів цей показник становить 94,94%.

Головна небезпека для покупців вживаного транспорту криється в екстремальному зносі окремих екземплярів. Дослідження виявило, що 4,7% перевірених плагін-гібридів уже перетнули критичну межу деградації, втративши понад 15% початкової місткості. Серед повноцінних електромобілів кількість таких зношених елементів склала всього 1,5%. Таким чином, купуючи підзарядний гібрид, водій ризикує отримати повністю виснажене джерело живлення у три рази частіше.

Фактор експлуатації

Фахівці пояснюють прискорене старіння компонентів плагін-гібридів специфікою людської поведінки та хаотичними звичками власників. Частина автомобілістів купує такі машини заради бюджетних пільг та пересувається виключно з використанням ДВЗ, майже ніколи не підключаючи кабель до розетки. Інша категорія водіїв експлуатує авто в режимі електрокара, що змушує компактну батарею щодня проходити повні важкі цикли зарядки.

В електромобілях подібний формат використання та невизначеність повністю відсутні. Позаяк електричний двигун є єдиним джерелом тяги, власники швидко виробляють стабільні, правильні та повторювані алгоритми обслуговування. Це забезпечує прогнозоване, рівномірне та повільне зниження місткості з роками.

Раніше Новини.LIVE писали, як керувати гібридним авто, щоб насправді заощаджувати пальне. Максимальна ефективність таких машин напряму залежить від манери водіння.

Також читайте про надійні вживані гібридні авто в Україні на різний гаманець. Йдеться про автомобілі у бюджеті від 7000 до 25 000 доларів.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
