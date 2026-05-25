Україна
Плагин-гибриды или электрокары: что надежнее

Плагин-гибриды или электрокары: что надежнее

Дата публикации 25 мая 2026 06:00
Электромобили и плагин-гибриды. Фото: consumerreports.org

Рост популярности экологического транспорта привел к активному формированию вторичного рынка электрифицированных машин. При покупке плагин-гибридов и электромобилей ключевым фактором финансовых рисков становится остаточный ресурс аккумулятора. Британская аналитическая компания Generational в рамках проекта Battery Performance Index провела масштабное исследование батарей подержанных машин. Полученные результаты продемонстрировали, какая категория авто является более надежной в условиях длительной эксплуатации.

Результаты тестов

Эксперты проанализировали примерно 1000 аккумуляторов от подержанных подзарядных гибридных автомобилей и сравнили с данными 1000 электрокаров в возрасте от одного до 12 лет. Общее техническое состояние здоровья батарей в гибридных моделях оказалось значительно хуже. Средняя остаточная емкость блоков подзарядных авто зафиксирована на отметке 94,27% от первоначального заводского значения, тогда как у электромобилей этот показатель составляет 94,94%.

Главная опасность для покупателей подержанного транспорта кроется в экстремальном износе отдельных экземпляров. Исследование выявило, что 4,7% проверенных плагин-гибридов уже пересекли критическую черту деградации, потеряв более 15% первоначальной емкости. Среди полноценных электромобилей количество таких изношенных элементов составило всего 1,5%. Таким образом, покупая подзарядный гибрид, водитель рискует получить полностью истощенный источник питания в три раза чаще.

Фактор эксплуатации

Специалисты объясняют ускоренное старение компонентов плагин-гибридов спецификой человеческого поведения и хаотичными привычками владельцев. Часть автомобилистов покупает такие машины ради бюджетных льгот и передвигается исключительно с использованием ДВС, почти никогда не подключая кабель к розетке. Другая категория водителей эксплуатирует авто в режиме электрокара, что заставляет компактную батарею ежедневно проходить полные тяжелые циклы зарядки.

В электромобилях подобный формат использования и неопределенность полностью отсутствуют. Поскольку электрический двигатель является единственным источником тяги, владельцы быстро вырабатывают стабильные, правильные и повторяющиеся алгоритмы обслуживания. Это обеспечивает прогнозируемое, равномерное и медленное снижение вместимости с годами.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
