Надежные подержанные гибридные авто в Украине на разный кошелек

Постоянный рост цен на топливо заставляет украинских автомобилистов все чаще обращать внимание на экономный транспорт. Покупка подержанного гибрида является рациональным решением, так как такие машины сочетают лучшие черты электрокаров и классических авто с ДВС. Надежные японские платформы обеспечивают минимальный расход горючего в городе и высокую долговечность основных узлов. На вторичном рынке Украины представлено немало проверенных вариантов под любой кошелек.

Бюджетные варианты

Базовый сегмент надежных городских гибридов открывает хэтчбек Honda Insight, являющийся одной из первых попыток марки закрепиться в этом классе. Автомобиль оснащался обычными гибридными установками с бензиновыми двигателями объемом 1,3 л и 1,8 л. Оба двигателя проходят более 300 000 км без капитальных ремонтов, потребляя в городе около 6 л/100 км. Модель предлагает выносливую ходовую часть и большой багажник, а аналогичную техническую базу можно найти и в кузове Honda Civic.

Главным и меганнадежным конкурентом на рынке выступает легендарная Toyota Prius разных поколений. Эти боевые аппараты давно снискали славу неубиенных машин, которые способны служить в полиции или такси более полумиллиона километров без серьезных сюрпризов. Модель привлекает покупателей высокой ликвидностью и крепкой подвеской для плохих дорог. Купить дорестайлинговый подержанный экземпляр в Украине можно по цене от 7 000 долларов, рестайлинг будет стоить от 10 000 долларов, а стоимость более новых генераций стартует от 16 000 долларов.

Средний класс

В более дорогой категории популярен комфортный седан Toyota Camry в кузовах 50 и 70. Гибридные версии с двигателем 2,5 л и выносливым автоматом динамичнее бензиновых аналогов, а их средний аппетит составляет около 7 л/100 км. Моторы спокойно выдерживают 350 000 км пробега, а мягкая ходовая часть не создает проблем. Купить гибридный кузов 50 можно за сумму от 12 500 долларов, в то время как стильный 70 обойдется уже от 22 000 долларов.

Конкуренцию премиальному седану составляет совершенный Honda Accord девятого поколения, оснащенный 2-литровым мотором и вариатором. Эта модель отличается ярким дизайном, приятным интерьером и великолепной динамикой при средних расходах топлива на уровне 7 л/100 км. Машина предлагает высокий уровень комфорта и надежности по цене около 15 000 долларов.

Полноприводные кроссоверы

В классе практичных кроссоверов высокие позиции удерживает подзарядный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander третьего поколения. Благодаря емкой батарее автомобиль способен преодолеть в городе 40-50 км исключительно на электротяге, заряжаясь от обычной домашней розетки. Прочность этого кроссовера подтверждена украинской полицией, где машины проезжают более 500 000 км в круглосуточном режиме от смены до смены. Стоимость живого экземпляра 2018-2019 годов выпуска с небольшим пробегом стартует от 19 000 долларов.

Не менее желателен кроссовер Toyota RAV4 с фирменной связкой двигателя 2,5 л и надежной коробки передач с ресурсом более 500 000 км. Несмотря на слабую шумоизоляцию и простые материалы салона, феноменальная ликвидность позволяет этой машине годами почти не терять стоимости. Модели 2016-2017 годов выпуска продают по цене от 18 000 долларов, а покупка более свежего современного кузова потребует бюджета от 26 000-27 000 долларов.

Технологические лидеры

Особое место занимает технологичный плагин-гибрид Honda Clarity, способный проехать чисто на аккумуляторе более 70 км, что полностью покрывает ежедневные потребности водителя в городе. Надежный автомобиль с 1,5-литровым двигателем предлагает очень удобную ходовую часть. Его специфический дизайн задних арок улучшает аэродинамику и экономит пол-литра горючего на трассе.

Первое место среди лучших легких гибридов по совокупности факторов надежности, стойкости к коррозии и комфорту занимает кроссовер Honda CR-V пятого поколения, выпускавшийся с 2019 по 2022 год. Этот красивый автомобиль с 2-литровым бензиновым двигателем и классическим гибридным оборудованием.

