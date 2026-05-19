Пять надежных японских гибридов, которые расходуют около 5 л на 100 км

Toyota Corolla Cross Hybrid 2026 года. Фото: Toyota

Гибридные автомобили обеспечивают высокую эффективность благодаря рекуперации энергии и выключению двигателя во время остановок. Исследования организации Consumer Reports показывают, что такие машины расходуют в среднем на 40% меньше топлива по сравнению с бензиновыми аналогами. Японские марки на протяжении десятилетий совершенствовали эти системы для достижения наилучших показателей экономичности. Экспертные тесты подтверждают высокую надежность этих моделей на реальных дорогах.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Легендарный хэтчбек

Текущее поколение Toyota Prius LE с передним приводом демонстрирует потребление на уровне около 4,1 л/100 км. Версии с колесами размером 19 дюймов расходуют от 4,5 до 4,8 л/100 км, что является исключительным результатом. Автомобиль оснащен двухлитровым двигателем и электромотором общей мощностью 194 л.с.

Испытания Edmunds подтвердили расход 4,5 л/100 км на дорогах. Рейтинги RepairPal ставят эту модель на десятое место среди 24 среднеразмерных машин в рейтинге долговечности.

Динамичные седаны

Honda Civic Hybrid сочетает спортивный характер с низким потреблением топлива на уровне 4,8 л/100 км. Благодаря мощному крутящему моменту этот автомобиль сохраняет экономичность компактного класса. Агентство RepairPal отдает модели третье место по надежности среди 36 компактных машин.

Для покупателей, которые нуждаются в большем пространстве, подойдет более крупная Honda Accord Hybrid. В топовой комплектации этот седан демонстрирует средний расход топлива около 4,9 л/100 км. Мощность силовой установки составляет 204 л.с., а сама модель возглавляет рейтинг надежности среднеразмерных авто.

Практичные кроссоверы

Поклонникам высокой посадки водителя подойдет Toyota Corolla Cross Hybrid со средним расходом топлива 5,6 л/100 км. Все модификации этого кроссовера оснащены системой полного привода. Во время тестов Edmunds автомобиль продемонстрировал результат 5,1 л/100 км.

Премиальный сегмент представляет компактный кроссовер Lexus UX 300h, который потребляет около 5,5 л/100 км. Высокая оценка надежности от JD Power делает покупку этого кроссовера рациональным шагом, так как модель разделяет надежную техническую базу с Prius.

