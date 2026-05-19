Пʼять надійних японських гібридів, які витрачають близько 5 л на 100 км
Гібридні автомобілі забезпечують високу ефективність завдяки рекуперації енергії та вимкненню двигуна під час зупинок. Дослідження організації Consumer Reports показують, що такі машини витрачають у середньому на 40% менше пального порівняно з бензиновими аналогами. Японські марки протягом десятиліть удосконалювали ці системи для досягнення найкращих показників економічності. Експертні тести підтверджують високу надійність цих моделей на реальних дорогах.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.
Легендарний хетчбек
Поточне покоління Toyota Prius LE з переднім приводом демонструє споживання на рівні близько 4,1 л/100 км. Версії з колесами розміром 19 дюймів витрачають від 4,5 до 4,8 л/100 км, що є винятковим результатом. Автомобіль оснащений дволітровим двигуном та електромотором загальною потужністю 194 к.с.
Випробування Edmunds підтвердили витрату 4,5 л/100 км на дорогах. Рейтинги RepairPal ставлять цю модель на десяте місце серед 24 середньорозмірних машин у рейтингу довговічності.
Динамічні седани
Honda Civic Hybrid поєднує спортивний характер з низьким споживанням пального на рівні 4,8 л/100 км. Завдяки потужному крутному моменту цей автомобіль зберігає економічність компактного класу. Агенція RepairPal віддає моделі третє місце за надійністю серед 36 компактних машин.
Для покупців, які потребують більше простору, підійде більша Honda Accord Hybrid. У топовій комплектації цей седан демонструє середню витрату пального близько 4,9 л/100 км. Потужність силової установки становить 204 к.с., а сама модель очолює рейтинг надійності середньорозмірних авто.
Практичні кросовери
Шанувальникам високої посадки водія підійде Toyota Corolla Cross Hybrid з середньою витратою пального 5,6 л/100 км. Усі модифікації цього кросовера оснащені системою повного приводу. Під час тестів Edmunds автомобіль продемонстрував результат 5,1 л/100 км.
Преміальний сегмент представляє компактний кросовер Lexus UX 300h, який споживає близько 5,5 л/100 км. Висока оцінка надійності від JD Power робить покупку цього кросовера раціональним кроком, позаяк модель розділяє надійну технічну базу з Prius.
