Приховані недоліки плагін-гібридів: чому вони не заощаджують паливо

Двигун плагін-гібрида. Фото: greencars.com

Підзарядні плагін-гібриди позиціонуються автовиробниками як ідеальний компроміс між екологічністю та практичністю. Проте масштабні європейські дослідження демонструють колосальну розбіжність між обіцянками у буклетах та реальною експлуатацією. Німецький інститут Fraunhofer проаналізував дані майже одного мільйона таких машин по всій Європі. Результати виявилися незадовільними, позаяк фактичне споживання пального на дорогах перевершує лабораторні показники у три рази.

Паливний обман

Згідно з паспортними вимірами за циклом WLTP, середня витрата пального плагін-гібридів має становити близько 1,57 л/100 км. Проте реальний моніторинг зафіксував середній показник на рівні 6,12 л/100 км, що у 3.26 раза більше за офіційні цифри. Якщо для звичайних бензинових машин відхилення від норми складає близько 20%, то у випадку з підзарядними моделями цей розрив сягає 300%!

Найгірші результати демонструють службові автомобілі, де водії заправляються коштом компанії та повністю ігнорують розетку. Частка електричного пробігу в них падає до 11–15% замість розрахункових 70–85%. Також половина досліджених моделей преміальної марки Porsche за два роки експлуатації не підключалися до зарядної станції жодного разу. У такому режимі важка тягова батарея просто возиться як мертва вага.

Руйнування двигуна

Головна технічна проблема таких машин криється у специфіці роботи двигуна внутрішнього згоряння. В умовах міста мотор змушений запускатися та вимикатися по кілька разів на один кілометр подорожі. Під час постійних холодних стартів бензин конденсатом осідає на стінках циліндрів, а незгорілі залишки палива масово утворюють нагар на впускних клапанах та в камерах.

Ситуація стає критичною, коли автомобіль тижнями рухається виключно на електриці, а під час різкого прискорення на трасі непрогрітий ДВЗ змушений миттєво видавати максимальну потужність. Такий стрибок з неактивного стану у зону пікових навантажень є важким випробуванням для поршнів, шатунів та турбіни. Вже після трьох років експлуатації водії стикаються з падінням потужності, грубим холостим ходом та появою індикатора помилки мотора.

Знос акумулятора

Дослідження клубу ADAC спільно з фірмою Aviloo на основі вивчення 28 500 машин виявило колосальну різницю у витривалості батарей між брендами. Накопичувачі марки Mercedes-Benz зберігають до 90% своєї початкової місткості навіть після подолання 200 000 км. Водночас японські кросовери Mitsubishi втрачають понад 25% ресурсу акумулятора вже на половині цієї дистанції.

Платформи від Volkswagen та BMW за рівнем деградації утримують середні позиції, а моделі Ford демонструють слабші результати вже після кількох десятків тисяч кілометрів. Падіння місткості нижче нормативних 80% на 200 000 км свідчить про дефекти, усунення яких вимагатиме грубих грошей.

Парадоксально, але найменший знос фіксується у водіїв, які майже не заряджають авто від мережі. Постійне використання електричного режиму змушує батарею частіше проходити цикли заряд-розряд, що прискорює старіння елементів.

