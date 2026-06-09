Кращі нові сімейні авто в Україні з витратою палива до 5 л/100 км

Citroen C4 2025 року. Фото: netcarshow.com

Сьогодні традиційні електромобілі після скасування пільг на ПДВ помітно подорожчали, а загроза блекаутів та черги біля швидких розеток роблять їх менш практичними для далеких подорожей. У такій ситуації ідеальним рішенням стають сучасні гібриди. Вони дозволяють суттєво економити на заправках, але водночас не змушують родину тіснитися в маленьких малолітражках.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Китайський прорив

П'яте місце у рейтингу посідає новий кросовер MG ZS Hybrid+. Автомобіль помітно підріс, отримавши довжину понад 4,4 м та колісну базу 2,6 м. Під капотом працює самозарядний гібрид на базі 1,5-літрового бензинового мотора та електродвигуна, що сумарно видають 197 к.с.

Електроніка самостійно регулює роботу силової установки, часто переводячи машину на чисту електрику в міських заторах. У реальних умовах експлуатації цей кросовер демонструє апетит на рівні 5 л/100 км. Додатковою перевагою моделі є приваблива стартова ціна в Україні, яка починається приблизно від 1 025 000 гривень.

Іспанська практичність

На четвертій позиції розташувався місткий універсал Seat Leon Sportstourer eTSI, завдовжки 4,6 м. Машина побудована на модернізованій платформі MQB-EВО та пропонує водієві відмінну керованість, цифровий кокпіт і величезний багажник об'ємом 630 л. Для перевезення великих вантажів корисний простір можна легко збільшити до 1600 л, склавши крісла заднього ряду.

Читайте також:

Силова установка є м'яким гібридом на основі 1,5-літрового турбомотора потужністю 150 к.с. та 48-вольтового стартер-генератора. Система не дозволяє їхати виключно на електричній тязі, але допомагає активно прискорюватися та глушити двигун під час руху накатом. Середня витрата палива становить 4,9 л/100 км, проте висока ціна від 1 367 600 гривень завадила моделі піднятися вище в топі.

Корейський футуризм

Бронзу забирає кросовер Hyundai Kona Hybrid з яскравою зовнішністю та суцільною світлодіодною лінією на капоті. Попри компактні габарити, салон є цілком просторим, а багажне відділення вміщує від 466 до 1241 л. Інтер'єр виділяється широкоформатним дисплеєм з двох сполучених екранів, але розробники зберегли й зручні фізичні клавіші.

Гібридна система видає пікову потужність 141 к.с. та намагається вимикати бензиновий атмосферник за кожної нагоди. Модель ідеально пристосована для неспішних міських поїздок, де керувати темпом можна однією педаллю завдяки ефективній рекуперації. Вартість цього технологічного кросовера в автосалонах стартує від 1 362 200 гривень.

Японський баланс

Срібним призером стає Toyota Corolla Cross, яка нещодавно пережила оновлення зовнішності. Салон автомобіля отримав фірмову практичну архітектуру з великим цифровим щитком та покращеною шумоізоляцією. Самозарядний дволітровий гібрид з трансмісією e-CVT видає 197 к.с. та розганяє машину до сотні за 8,4 с.

Головний козир цієї моделі полягає у витраті палива, яка становить усього 4,3 л/100 км. Проте ціноутворення в Україні має свої особливості. Офіційні японські машини коштують від 1 770 000 гривень, що дорожче за старший RAV4. Натомість версії від незалежних постачальників, які якраз вписуються в початковий бюджет від 1 181 900 гривень, везуть до нас з китайського ринку.

Французький комфорт

Золото рейтингу неочікувано виборює стильний Citroen C4 Hybrid 136. Французький автомобіль вдало балансує на межі класів хетчбека та кросовера, пропонуючи довжину понад 4,3 м та велику колісну базу. Головною перевагою моделі є надзвичайно м'яка фірмова підвіска з гідравлічними відбійниками, яка зразково поглинає будь-які нерівності дорожнього покриття.

Повноцінна самозарядна гібридна установка на базі 1,2-літрового турбомотора видає на піку 145 к.с. Завдяки скромній вазі Citroen C4 витрачає в середньому лише 4,2 л/100 км. Поєднання високого комфорту ходи, мінімального апетиту та привабливої ціни від 1 171 800 гривень робить французьку модель абсолютним лідером для раціональної родини.

Раніше Новини.LIVE писали, що краще: гібрид з підзарядкою чи електрокар з подовжувачем запасу ходу. Вибір конкретного типу живлення безпосередньо впливає на паливну ефективність та загальний комфорт під час щоденних поїздок.

Також читайте, чому водії електрокарів міняють авто вчетверо частіше за власників машин з ДВЗ. Стрімкий щорічний прогрес у сфері збільшення місткості тягових батарей та розвитку мультимедійних систем змушує споживачів постійно переходити на сучасніші варіанти.