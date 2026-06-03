Гібрид з підзарядкою чи електрокар з подовжувачем запасу ходу: що краще

Фрагмент кузова підзарядного гібрида. Фото: zecar.com

Розвиток екологічного транспорту пропонує водіям кілька варіантів поєднання електричних та бензинових технологій. Плагін-гібриди PHEV та електромобілі з подовжувачем запасу ходу REx використовують одночасно двигуни внутрішнього згоряння та електричні мотори. Проте принципи роботи цих силових установок суттєво відрізняються між собою. Вибір конкретного типу живлення безпосередньо впливає на паливну ефективність та загальний комфорт під час щоденних поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autocar.

Послідовна схема

Електромобіль з системою REx влаштований досить просто, як класичний послідовний гібрид. У такій конструкції виключно електричний мотор безпосередньо обертає колісні пари автомобіля. Невеликий і легкий бензиновий двигун виконує лише роль генератора.

Він автоматично запускається на постійних обертах високої ефективності, коли рівень заряду тягової батареї падає до критичної позначки. Головний акумулятор такої машини помітно менший і дешевший за елементи чистих електрокарів. Це робить всю систему дуже вигідною та економічно доцільною для виробництва.

Паралельний рух

Автомобілі класу PHEV належать до категорії паралельних гібридів, де реалізовано зовсім інший підхід. У плагін-гібридах як бензиновий агрегат, так і електричний мотор підключені до трансмісії. Вони здатні обертати колеса одночасно або повністю замінювати один одного в різних режимах руху.

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Спільною рисою обох технологій є можливість підключення до зовнішньої електромережі за допомогою кабелю. Обидва типи машин вміють пересуватися виключно на чистій електричній енергії. Головним мінусом залишається підвищена складність конструкції порівняно зі звичайними електромобілями через поєднання двох різних типів приводів.

Перспективи ринку

У системах REx бензиновий мотор може тривалий час перебувати в неактивному стані. Для запобігання застою бортова електроніка періодично запускає його в межах спеціального профілактичного циклу обслуговування. Подібні машини стали дуже популярними в Китаї та регіонах з погано розвиненою мережею громадських зарядних станцій.

Великі світові постачальники вже починають випуск готових модульних блоків для подовження ходу. Компанія Horse, створена у партнерстві Renault та Geely, випускає компактний генератор заввишки з невелику валізу. Виробник ZF також запускає масове виробництво модулів eRE+. Ця система здатна працювати як генератор або підключатися безпосередньо до коліс через зчеплення для створення повного приводу.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна їздити на гібриді з повністю розрядженим акумулятором. Багато водіїв помилково вважають, що у такій ситуації можна просто продовжувати рух за допомогою звичайного палива.

Також читайте про приховані недоліки плагін-гібридів. Масштабні європейські дослідження демонструють колосальну розбіжність між обіцянками у буклетах та реальною експлуатацією.