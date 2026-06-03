Гибрид с подзарядкой или электрокар с удлинителем запаса хода: что лучше

Фрагмент кузова подзарядного гибрида. Фото: zecar.com

Развитие экологического транспорта предлагает водителям несколько вариантов сочетания электрических и бензиновых технологий. Плагин-гибриды PHEV и электромобили с удлинителем запаса хода REx используют одновременно двигатели внутреннего сгорания и электрические моторы. Однако принципы работы этих силовых установок существенно отличаются между собой. Выбор конкретного типа питания непосредственно влияет на топливную эффективность и общий комфорт во время ежедневных поездок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autocar.

Последовательная схема

Электромобиль с системой REx устроен довольно просто, как классический последовательный гибрид. В такой конструкции исключительно электрический мотор напрямую вращает колесные пары автомобиля. Небольшой и легкий бензиновый двигатель выполняет лишь роль генератора.

Он автоматически запускается на постоянных оборотах высокой эффективности, когда уровень заряда тяговой батареи падает до критической отметки. Главный аккумулятор такой машины заметно меньше и дешевле элементов чистых электрокаров. Это делает всю систему очень выгодной и экономически целесообразной для производства.

Параллельное движение

Автомобили класса PHEV относятся к категории параллельных гибридов, где реализован совсем другой подход. В плагин-гибридах как бензиновый агрегат, так и электрический мотор подключены к трансмиссии. Они способны вращать колеса одновременно или полностью заменять друг друга в разных режимах движения.

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Общей чертой обеих технологий является возможность подключения к внешней электросети с помощью кабеля. Оба типа машин умеют передвигаться исключительно на чистой электрической энергии. Главным минусом остается повышенная сложность конструкции по сравнению с обычными электромобилями из-за сочетания двух разных типов приводов.

Перспективы рынка

В системах REx бензиновый мотор может длительное время находиться в неактивном состоянии. Для предотвращения застоя бортовая электроника периодически запускает его в рамках специального профилактического цикла обслуживания. Подобные машины стали очень популярными в Китае и регионах с плохо развитой сетью общественных зарядных станций.

Крупные мировые поставщики уже начинают выпуск готовых модульных блоков для удлинения хода. Компания Horse, созданная в партнерстве Renault и Geely, выпускает компактный генератор высотой с небольшой чемодан. Производитель ZF также запускает массовое производство модулей eRE+. Эта система способна работать как генератор или подключаться непосредственно к колесам через сцепление для создания полного привода.

Ранее Новини.LIVE писали, можно ли ездить на гибриде с полностью разряженным аккумулятором. Многие водители ошибочно считают, что в такой ситуации можно просто продолжать движение с помощью обычного топлива.

Также читайте о скрытых недостатках плагин-гибридов. Масштабные европейские исследования демонстрируют колоссальное расхождение между обещаниями в буклетах и реальной эксплуатацией.