Можно ли ездить на гибриде с полностью разряженным аккумулятором

Аккумулятор гибрида. Фото: besthybridbatteries.com

Современные гибридные автомобили используют сложную систему, где бензиновый двигатель и электрический привод работают в постоянной взаимозависимости. Бортовая электроника и система рекуперативного торможения обычно самостоятельно поддерживают необходимый уровень энергии во время движения. Однако в случае игнорирования технических предупреждений или серьезного сбоя высоковольтная батарея может полностью истощиться или выйти из строя. Многие водители ошибочно полагают, что в такой ситуации можно просто продолжать поездку с помощью обычного топлива.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Аварийный режим

Когда главный аккумулятор классического гибрида (HEV) полностью теряет заряд, блок управления двигателем немедленно переводит автомобиль в защитный лимитированный режим. Электроника резко ограничивает мощность и скорость движения, чтобы уберечь чувствительные электрические компоненты от окончательного разрушения.

Кроме того, от главного блока полностью зависит обычная 12-вольтовая вспомогательная батарея, которая питает медиасистему и свет. Главный аккумулятор постоянно подзаряжает ее через специальный конвертер. Как только высоковольтная часть выключается, маленький аккумулятор быстро истощается. Из-за этого полностью обесточиваются все бортовые системы: руль становится тяжелым, исчезает помощь при торможении, а панель приборов просто гаснет, превращая поломку в серьезную угрозу безопасности.

Проблемы трансмиссии

Во многих популярных моделях, например Toyota Prius, бензиновый и электрический двигатели жестко связаны через особую планетарную трансмиссию eCVT. Компьютер использует именно электромоторы для изменения передаточных чисел и передачи крутящего момента на колеса. Без электрического тока эта коробка передач физически не способна направить мощность бензинового двигателя к колесам, поэтому машина полностью теряет возможность передвигаться самостоятельно.

Читайте также:

Попытка вернуть такой автомобиль к жизни обычным прикуриванием от другой машины не даст никакого результата. Гибрид придется эвакуировать в дилерский центр или профильную мастерскую. На этом этапе для владельца начинается серьезное финансовое испытание, так как ремонт высоковольтной системы существенно отличается от замены обычных свечей зажигания.

Цена восстановления

Если элементы питания полностью разрушены, понадобится полная замена всего аккумуляторного блока. Стоимость новой батареи для гибрида обычно составляет от 2000 до 8000 долларов в зависимости от марки и модели авто. Для машины возрастом около 10 лет такой ценник часто превышает ее реальную рыночную стоимость, делая ремонт экономически нецелесообразным. Восстановление или использование восстановленных аккумуляторов обойдется дешевле, однако это очень сложная работа, которую выполняют только специализированные мастерские.

В случае, когда батарея просто подверглась глубокому разряду без разрушения ячеек, ситуацию можно исправить проще. Специалисты сервиса используют мощное заводское оборудование для принудительной зарядки блока непосредственно от электросети. Такая процедура реанимации стоит достаточно дорого, но все же выгоднее полной замены элементов.

Ранее Новини.LIVE писали, что надежнее: плагин-гибриды или электрокары. Эксперты проанализировали примерно 1000 аккумуляторов от подержанных подзарядных гибридных автомобилей и сравнили с данными 1000 электрокаров в возрасте от одного до 12 лет.

Также читайте, сколько реально служит аккумулятор плагин-гибридного авто. Немецкие эксперты из ADAC проанализировали 28 500 подержанных машин.