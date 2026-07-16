Вживана Mazda CX-5: яке покоління краще придбати в Україні

Кросовер Mazda CX-5 2017 року. Фото: netcarshow.com

Японська модель Mazda CX-5 має виразний дизайн, драйверський характер та загальну витривалість, що зробило цей автомобіль популярним серед водіїв. На вторинному ринку України ці компактні кросовери представлені у двох поколіннях, кожне з яких має свої особливості. Перед покупкою важливо розібратися у нюансах обох генерацій, щоб обрати найбільш безпроблемний варіант.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto 24.

Перше покоління

Дебютна генерація моделі, яку випускали з 2012 по 2017 рік, принесла революційні технології двигуна SkyActiv, включаючи полегшений кузов та високоефективні атмосферні двигуни. Найбільшим плюсом цієї версії є чудова керованість та збалансована підвіска. Оптимальним вибором для придбання вважаються надійні бензинові атмосферні мотори об'ємом 2 та 2.5 л потужністю 150 та 192 к.с. відповідно. Ці двигуни здатні пройти понад 300 000 км, хоча через безпосереднє впорскування вони дуже вимогливі до якості пального.

Водночас капризного дизельного двигуна об'ємом 2.2 л на вторинному ринку краще уникати через ризик закоксовування системи EGR та проблем з паливними форсунками.

Також дорестайлінгові машини часто критикують за слабку шумоізоляцію та тонке лакофарбове покриття. Краще шукати оновлені версії 2015-2017 років випуску, де виробник вже виправив більшість дитячих хвороб і суттєво покращив комфорт у салоні.

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Друга генерація

Спадкоємець моделі з індексом KF з'явився у 2017 році та отримав суттєві покращення в усіх напрямках. Дизайн кросовера став преміальним, а інженери провели колосальну роботу над зниженням рівня шуму у салоні. Підвіска стала м'якшою, а список оснащення поповнився сучасними електронними асистентами безпеки. Головні агрегати перейшли від попередника та майже не мають проблем, проте на бензинових двигунах 2,5 л з'явилася система відключення двох циліндрів, яка в перших версіях мала дефекти гідрокомпенсаторів.

Серед дрібних недоліків цього покоління власники часто відзначають швидкий вихід з ладу механізму складання дзеркал через вологу та періодичні збої в роботі мультимедійної системи. Проте висока ліквідність та повільна втрата ринкової вартості роблять покупку другого покоління максимально раціональним рішенням.

Найбільш збалансованим вибором стане автомобіль з перевіреним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 л та класичною автоматичною коробкою передач.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять дешевших альтернатив Mazda CX-5. Деякі з цих автомобілів дозволяють не лише зберегти гроші під час купівлі, а й суттєво зменшити витрати на заправних станціях.

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