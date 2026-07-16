Подержанная Mazda CX-5: какое поколение лучше купить в Украине

Кроссовер Mazda CX-5 2017 года. Фото: netcarshow.com

Японская модель Mazda CX-5 отличается выразительным дизайном, динамичным характером и общей надежностью, что сделало этот автомобиль популярным среди водителей. На вторичном рынке Украины эти компактные кроссоверы представлены в двух поколениях, каждое из которых имеет свои особенности. Перед покупкой важно разобраться в нюансах обеих генераций, чтобы выбрать наиболее надежный вариант.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto 24.

Первое поколение

Дебютное поколение модели, выпускавшееся с 2012 по 2017 год, принесло революционные технологии двигателя SkyActiv, включая облегченный кузов и высокоэффективные атмосферные двигатели. Самым большим плюсом этой версии являются превосходная управляемость и сбалансированная подвеска. Оптимальным выбором для покупки считаются надежные бензиновые атмосферные двигатели объемом 2 и 2,5 л мощностью 150 и 192 л.с. соответственно. Эти двигатели способны пройти более 300 000 км, хотя из-за системы непосредственного впрыска они очень требовательны к качеству топлива.

В то же время капризного дизельного двигателя объемом 2,2 л на вторичном рынке лучше избегать из-за риска забивания системы EGR и проблем с топливными форсунками.

Также дорестайлинговые машины часто критикуют за слабую шумоизоляцию и тонкое лакокрасочное покрытие. Лучше искать обновленные версии 2015–2017 годов выпуска, где производитель уже устранил большинство детских болезней и существенно улучшил комфорт в салоне.

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Второе поколение

Преемник модели с индексом KF появился в 2017 году и получил существенные улучшения во всех направлениях. Дизайн кроссовера стал премиальным, а инженеры проделали колоссальную работу над снижением уровня шума в салоне. Подвеска стала более мягкой, а список оснащения пополнился современными электронными ассистентами безопасности. Основные агрегаты перешли от предшественника и практически не вызывают проблем, однако на бензиновых двигателях объемом 2,5 л появилась система отключения двух цилиндров, которая в первых версиях имела дефекты гидрокомпенсаторов.

Среди мелких недостатков этого поколения владельцы часто отмечают быстрый выход из строя механизма складывания зеркал из-за влаги и периодические сбои в работе мультимедийной системы. Однако высокая ликвидность и медленная потеря рыночной стоимости делают покупку автомобиля второго поколения максимально рациональным решением.

Наиболее сбалансированным выбором станет автомобиль с проверенным бензиновым двигателем объемом 2,5 л и классической автоматической коробкой передач.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти более дешевых альтернативах Mazda CX-5. Некоторые из этих автомобилей позволяют не только сэкономить при покупке, но и существенно сократить расходы на заправках.

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